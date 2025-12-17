Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője újságírói kérdésre válaszolva kijelentette, hogy Oroszország álláspontja a külföldi katonai kontingensek ukrajnai állomásoztatásának ötletével kapcsolatban jól ismert, és azóta sem változott.

A szóvivőtől azt kérdezték, elfogadhatónak tartják-e külföldi csapatok jelenlétét Ukrajna területén. Peszkov válaszában hangsúlyozta: az orosz pozíciót az elnök és más munkahelyi szintek is megfogalmazták már.

„Ez [az álláspont] jól ismert, abszolút következetes és érthető” – fogalmazott a Kreml képviselője.

Peszkov ezzel a The New York Times cikkére reagált, amely szerint az Egyesült Államok és az Európai Unió megállapodott arról, hogy a biztonsági garanciák részeként európai csapatokat küldenének Ukrajnába.

A szóvivő hozzátette: a Kreml egyelőre nem kapott hivatalos információt az Egyesült Államoktól az amerikai fél Kijevvel és az európaiakkal folytatott tárgyalásainak eredményeiről. Moszkva korábban többször jelezte, hogy nem fogad el olyan megállapodást, amely NATO-csapatok állomásoztatását teszi lehetővé Ukrajnában.

A lap emlékeztet: a külföldi csapatokról szóló kitétel az európai biztonsági garanciák javaslatai között szerepelt. Bár a sajtóhírek szerint Washington támogatta az ötletet, hivatalos megerősítés nem érkezett. Az eredeti amerikai béketerv kifejezetten tiltotta a külföldi jelenlétet, és annak törléséről nincs hír, így nem egyértelmű, hogy valódi irányváltásról vagy a tárgyalások bonyolítását célzó lépésről van-e szó, számol be a KárpátHír.