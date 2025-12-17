Orosz lovasság és utcai harcok Pokrovszknál

Miközben az orosz védelmi minisztérium Kupjanszk teljes elfoglalását jelentette be, a front más szakaszain, így Pokrovszknál és a Zaporizzsja megyei Guljajpoléban is intenzívebbé váltak az összecsapások.

A The Insider 2025. december 16-i hírösszefoglalója szerint ellentmondásos információk érkeztek a fekete-tengeri orosz flotta egyik egységét ért dróntámadásról is.

Az orosz hadvezetés állítása szerint csapataik teljes ellenőrzésük alá vonták a Harkiv megyei Kupjanszkot, beleértve a Jubilejnij városrészt is. Ezzel párhuzamosan a pokrovszki irányban (a várost 2016 előtt Krasznoarmejszknek hívták) egy szokatlan videó terjedt el a közösségi médiában, amelyen orosz katonák lovakon közlekednek a térségben.

A DeepState elemzői szerint az orosz erők előrenyomultak Sahovónál, az ukrán 7. hadtest pedig arról számolt be, hogy a térségben az orosz veszteségek 30 százalékkal nőttek az elmúlt héten. A jelentés szerint ennek oka, hogy az orosz parancsnokság bevetette a 76. légideszant-hadosztály három ezredét.

A dél-donyecki szakaszon, Guljajpoléban az orosz csapatok bejutottak a városi beépített területekre. Független elemzők szerint a helyzet jelentősen romlott: az ukrán védelem elvesztette Varvarovkát, az orosz egységek pedig a város déli pereméről a központ felé nyomulnak.

Kérdőjelek a tengeralattjáró körül

Az ukrán különleges erők (SZBU) bejelentették, hogy dróncsapást mértek egy „Varsavjanka” osztályú dízel-elektromos tengeralattjáróra a novorosszijszki kikötőben. Az orosz védelmi minisztérium cáfolta az állítást, mondván, a támadást elhárították, és a hajó nem sérült meg.

A Szabad Európa Rádió és OSINT-elemzők műholdképei alapján azonban a robbanás a tengeralattjárótól mintegy 20 méterre, a mólónál történt. A szakértők szerint bár direkt találat nem érte a hajótestet, a robbanás ereje megrongálhatta a tatot vagy az orrészt, és a hajó valószínűleg mozgásképtelenné vált, mivel a támadás után nem vontatták el.