Orosz dróntámadás érte a dél-ukrajnai Herszont az éjszaka folyamán, a csapásban két civil megsebesült – közölte szerdán a város katonai közigazgatása. Az ukrán hatóságok több más térségben is orosz támadásokról számoltak be, miközben az ukrán hadsereg vezérkara bejelentette, hogy csapásokat mértek oroszországi olajipari és üzemanyag-logisztikai létesítményekre.

A herszoni katonai közigazgatás tájékoztatása szerint a városra támadó drón lakóövezetet ért és polgári infrastruktúrát rongált meg. A támadásban két civil megsebesült, egyikük állapota válságos, mindkettejüket kórházba szállították. A városban mentőegységek és a katasztrófavédelem munkatársai dolgoznak, a károk felmérése folyamatban van. Ukrajna szerint Herszon továbbra is rendszeres célpontja az orosz drón- és tüzérségi támadásoknak.

A Donyeck megyei katonai közigazgatás közlése szerint orosz csapások következtében nagyfeszültségű vezetékek rongálódtak meg Szlovjanszk térségében, ami áramkimaradást okozott több ezer fogyasztónál. A villamosenergia-szolgáltatás helyreállítása folyamatban van.

A kedden Zaporizzsját ért orosz támadásnak a legfrissebb adatok szerint 26 sebesültje van, köztük egy gyermek – idézte az Interfax-Ukrajina hírügynökség Ivan Fedorovot, Zaporizzsja megye kormányzóját. A támadásban lakóépületek és civil infrastruktúra rongálódott meg, a sebesülteket egészségügyi intézményekben ápolják.

Az ukrán fegyveres erők vezérkara szerdán megerősítette, hogy ukrán hadsereg csapásokat mért oroszországi olajipari és üzemanyag-logisztikai létesítményekre. A vezérkar közlése szerint találat érte a Krasznodari területen Szlavjanszk-na-Kubanyi település olajfinomítójának infrastruktúráját. A helyszínen robbanások történtek és tűz keletkezett, a károk felmérése jelenelég is zajlik. A vezérkar tájékoztatása szerint a Rosztovi területen egy olajraktárt is csapás ért, az ott keletkezett károk mértékét szintén vizsgálják.

Az ilyen célpontok elleni műveletek Oroszország üzemanyag-ellátását és katonai logisztikáját hivatottak gyengíteni – tette hozzá a vezérkar.