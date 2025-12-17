Olaszország nem küld katonákat Ukrajnába – hangoztatta Giorgia Meloni miniszterelnök az Európai Unió állam- és kormányfői csúcstalálkozóját megelőző beszédében, amelyet az olasz parlament alsóházában mondott szerdán.

Giorgia Meloni: Róma nem akarja sorsára hagyni Ukrajnát az utóbbi évek legnehezebb szakaszában, de a rendkívül összetett tárgyalási folyamat nem vonatkoztathat el Oroszország akaratától

Meloni arról az Ukrajnába küldendő többnemzetiségű katonai erőről beszélt, amelyhez az ukrajnai békemegállapodás tervezetei szerint az európai országok önkéntesen csatlakozhatnának.

„Hangsúlyozom, hogy Olaszországnak nem áll szándékában katonákat küldeni Ukrajnába” – jelentette ki Meloni.

A miniszterelnök hangoztatta, hogy Róma nem akarja „sorsára hagyni Ukrajnát az utóbbi évek legnehezebb szakaszában”, de hozzátette, hogy a rendkívül összetett tárgyalási folyamat nem vonatkoztathat el Oroszország akaratától.

Meloni úgy vélte, hogy a felek közötti megállapodás jelenlegi előkészítő fázisában egyszerre dolgoznak béketerven, az Ukrajnának biztosítható stabil és hiteles védelmi feltételeken, valamint az ország jövőbeli újjáépítésén.

Megjegyezte, hogy a legnagyobb akadályt továbbra is a területi követelések képviselik, amelyben „minden döntést a feleknek kell meghozni, és senki nem kényszerítheti őket másra akaratuk ellenére”.

Az orosz állami vagyon határozatlan idejű befagyasztásáról hozott uniós döntésről az olasz kormányfő azt mondta, hogy előrelátásra és felelősségre van szükség, mivel a tét „nemcsak Ukrajna méltósága, szabadsága és függetlensége, hanem Európa biztonsága a legszélesebb értelemben (..) és nem lesz könnyű fenntartható megoldást találni”. Közölte: Róma ugyan támogatta az Európai Unió döntését, de Kijev segítése nem kérdőjelezheti meg a pénzügyi törvényességet és stabilitást.

Az Európai Bizottság következő hétéves költségvetési csomagját illetően Meloni kijelentette: „kertelés nélkül kimondom, nem fogjuk elfogadni (..) nem megyünk bele, hogy többet fizessünk azért, hogy kevesebbet kapjunk”.

Úgy vélte, az Európai Bizottság javaslata a tagállamoktól nagyobb hozzájárulást követel, ugyanakkor kevesebb támogatást szán a „számunkra alapvető hagyományos politikákra, mint a közös agrár- vagy a kohéziós politika”.