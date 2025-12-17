Lukasenko elárulta Putyin titkát

A belarusz elnök állítása szerint mind Moszkvában, mind Kijevben megvan az akarat a háború lezárására. Szerinte az idő most kedvez a békének, de a konfliktus folytatása súlyos következményekkel járhat Európára és a világra nézve is.

Az Ukrajna béke lehetősége most közelebb van, mint korábban bármikor – erről beszélt Alekszandr Lukasenko a Newsmax amerikai televíziónak adott interjújában, számol be az origo.hu. A belarusz elnök szerint Vlagyimir Putyin valóban a konfliktus lezárására törekszik, és meggyőződése, hogy Zelenszkij is békét akar, különösen a jelenlegi helyzetben.

Lukasenko úgy fogalmazott: a legveszélyesebb forgatókönyv az lenne, ha a háború tovább húzódna és újabb eszkaláció következne be. Véleménye szerint egy ilyen folyamat könnyen globális konfliktusba torkollhat, ami nemcsak Európát, hanem az egész világot fenyegetné. Éppen ezért szerinte most kell „eloltani a tüzet”, amikor erre még valódi esély mutatkozik.

Amerikai szerep és a béke esélye

A belarusz elnök hangsúlyozta: az Egyesült Államok most komolyabban foglalkozik az ukrajnai háborúval, mint korábban bármikor, és ez szerinte döntő jelentőségű. Úgy véli, Washington számára jelenleg ez a legfontosabb külpolitikai kérdés, ami megteremtheti a béketárgyalás esélyének feltételeit.

Lukasenko szerint a konfliktus elhúzódása Ukrajnának sem hoz semmi jót. A belarusz vezető nyersen fogalmazott: ha Kijev abban hisz, hogy katonailag legyőzheti Oroszországot, és készen áll a végtelen háborúra, annak súlyos ára lesz. Állítása szerint – és ebben szerinte Donald Trump amerikai elnök is osztja a véleményét – egy elhúzódó háború végső soron Ukrajna teljes összeomlásához vezethet.

Figyelmeztetés Európának és a világnak

Lukasenko szerint a háború folytatása nemcsak regionális, hanem globális kockázatot is jelent. Úgy véli, az eszkaláció elkerülhetetlenül kiszélesedne, és beláthatatlan következményekkel járna. Ezért hangsúlyozta: a béke most nemcsak politikai lehetőség, hanem történelmi szükségszerűség is.

A belarusz elnök kijelentései újabb jelei annak, hogy a háttérben egyre többen beszélnek a konfliktus lezárásáról, még ha a hivatalos álláspontok továbbra is óvatosak. Az Ukrajna béke kérdése így ismét a nemzetközi diplomácia középpontjába került.