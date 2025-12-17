Ismét ukrán drónok csaphattak le egy orosz olajfinomítóra

Az Exilenova+ Telegram-csatorna jelentése szerint nem sokkal éjfél előtt, december 16-án a Szaratovi területen is dróntámadás történt, amelyet szintén robbanások kísértek.

Szlavjanszk-na-Kubanyi az Azovi- és a Fekete-tenger közelében fekszik, míg a Szaratovi terület legközelebbi pontja mintegy 330 kilométerre található Ukrajna északkeleti határától.

Az ukrán vezetés egyelőre nem kommentálta a mostani eseményeket, és a jelentéseket független forrásból még nem sikerült ellenőrizni. Ukrajna rendszeresen mér csapásokat orosz katonai és energetikai létesítményekre, mivel Kijev álláspontja szerint az orosz energiaszektor közvetlenül finanszírozza a Kreml háborúját, így ezek az objektumok legitim katonai célpontnak számítanak - írja a Kyiv Independent.