Külföld

Ismét ukrán drónok csaphattak le egy orosz olajfinomítóra

Robbanások történtek a dél-oroszországi Krasznodari határterületen fekvő Szlavjanszk-na-Kubanyi város olajfinomítójánál

 2025. december 17. szerda. 11:28
Az Exilenova+ Telegram-csatorna jelentése szerint nem sokkal éjfél előtt, december 16-án a Szaratovi területen is dróntámadás történt, amelyet szintén robbanások kísértek.

Képünk illusztráció
Fotó: AFP/Handout/TELEGRAM/@gubernator_46

Szlavjanszk-na-Kubanyi az Azovi- és a Fekete-tenger közelében fekszik, míg a Szaratovi terület legközelebbi pontja mintegy 330 kilométerre található Ukrajna északkeleti határától.

Az ukrán vezetés egyelőre nem kommentálta a mostani eseményeket, és a jelentéseket független forrásból még nem sikerült ellenőrizni. Ukrajna rendszeresen mér csapásokat orosz katonai és energetikai létesítményekre, mivel Kijev álláspontja szerint az orosz energiaszektor közvetlenül finanszírozza a Kreml háborúját, így ezek az objektumok legitim katonai célpontnak számítanak - írja a Kyiv Independent.

