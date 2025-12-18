Harci szolgálatba lépett az első Sz-500-as légvédelmi rendszerrel felszerelt ezred

"Az űr- és légierőn belül először állítottak fel lég- és rakétavédelmi hadosztályt. Az első önálló, Sz-500-as légvédelmi rakétarendszerrel felszerelt ezred harci szolgálatba lépett" - jelentette ki.

A TASZSZ orosz állami hírügynökség szerint az Sz-500-as, korábban Triumfator-M néven is emlegetett Prometej légvédelmi rakétarendszer a létező légi és űrbeli támadási eszközök megsemmisítésére szolgál, minden magassági és sebességtartományban. Taktikai és műszaki jellemzőit hivatalosan nem tették közzé, csak annyit, hogy úgy tervezték, hogy a következő 25 évben üzemeltethető legyen.

A Prometej tervezője és gyártója az Almaz-Antej légi és űrvédelmi vállalat. Eredetileg a 2007-ben hadrendbe állított Sz-400-as Triumf légvédelmi rendszer és más, korábbi generációs rendszerek kiegészítőjeként fejlesztették ki a század elejétől a 2020-as évekig. A TASZSZ szerint az SZ-500-as a közép- és nagy hatótávolságú Sz-300-as és Sz-400-as rendszerrel, valamit a Moszkva és a Központi Ipari Régió rakétavédelmi rendszerével összehangoltan fog működni.

A hírügynökség hadiipari források alapján azt írta, hogy a szárazföldi telepítésre kifejlesztett Sz-500-as szükség esetén hajóra is felszerelhető. Alekszandr Mihajlov, a moszkvai Katonai-Politikai Elemző Iroda vezetője a TASZSZ-nak azt mondta, hogy Oroszország vetélytársai nem tudnak ilyen taktikai és műszaki jellemzőkkel rendelkező rakétarendszert gyártani.

A katonai szakértő szerint az Sz-500-as képes lesz elfogni a NATO-országok még fejlesztés alatt álló hiperszonikus rakétáit is. Rámutatott, hogy a Prometej egyben űrvédelmi rendszer is.

"A komplexum 600 kilométeres távolságból képes észlelni a célpontokat, és 500 kilométeres távolságból képes megsemmisíteni őket irányított légvédelmi rakétákkal, és nemcsak ballisztikus, hanem olyan aerodinamikai célpontokat is, mint például a NATO-tagállamokban hadrendbe állított szuperszonikus repülőgépek és a különböző típusú rakéták. A legfontosabbak pedig a közepes hatótávolságú rakéták és az alacsony pályán keringő műholdak, amelyek felderítési és kommunikációs feladatokat látnak el" - nyilatkozott Mihajlov.

"A rakétavédelem terén az Egyesült Államok, akárcsak egészében a NATO, komolyan lemaradt Oroszországtól. És az Sz-500-as hadrendbe állítása újabb nagyon fontos kihívás az amerikai védelmi ipar számára" - vélekedett az orosz szakértő.