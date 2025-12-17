Észtország beton bunkereket épít az orosz határon

Észtország megkezdte az első betonbunkerek felállítását a délkeleti orosz határon a balti védelmi vonal részeként, jelentette a Defense News.

Az első hét bunkert a tervek szerint ezen a héten telepítik, és az észt tisztviselők azt tervezik, hogy az év végére 28 bunkert készítenek el – mondta Krismar Rozin, az Észt Védelmi Beruházási Központ szóvivője. Az első tétel az első fázisa egy 600 bunkerből álló hálózatnak, amelynek célja az Európai Unió és a NATO keleti szárnyának megerősítése.

A bunkereket Setomaa községben és Észtország délkeleti részén telepítik. Minden egyes, körülbelül 35 négyzetméteres bunker 152 mm-es tüzérségi lövedékek visszaverésére van tervezve. Az óvóhelyek egy többrétegű védelmi rendszer részét képezik, amelynek célja egy esetleges orosz invázió elrettentése - írja a karpatalja.info.

A telepítés egy évvel később történik a tervezettnél, miután a beszerzési bonyodalmak arra kényszerítették az észt tisztviselőket, hogy megváltoztassák annak megközelítését. A kísérleti programot ezután 28 bunkerre csökkentették, és ezek hozzávetőleges helyét közölték az ajánlattevőkkel, hogy reális költségbecsléseket kapjanak.

A fennmaradó 572 bunkerre várhatóan az év végéig kiírják a pályázatot.

A projekt költsége 60 millió euró.