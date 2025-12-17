Éjszakai dróncsapások: sérültek és károk Ukrajnában és Oroszországban

Mindkét országban vannak sérültek, Oroszországban ismét egy finomítót találtak el .

Ukrajnában és Oroszországban éjszaka több ember megsérült a két háborúzó fél egymás ellen indított dróncsapásai során. A dél-ukrajnai Herszon városában két férfit kórházba szállítottak egy dróncsapás után, közölte a városvezetés. Az egyik áldozat nyitott lábtöréssel kritikus állapotban van. Az információk szerint a támadás késő este történt - írja a focus.de.

Több sérült a lezuhant törmelékek miatt

Ugyanakkor a dél-oroszországi Krasznodar régió hatóságai két sérültet jelentettek a lezuhant drón-törmelékek miatt. A régió operatív stábja közölte, hogy több lakóház is megrongálódott Szlavjanszk körzetében. Két nagyfeszültségű vezeték is megsérült, a régióban jelenleg körülbelül 13 000 ember van áram nélkül.

A hatóságok emellett elismerték az ukrán média által korábban már bejelentett becsapódást a szlavjanszk-na-kubáni finomítóban. Ott tűz ütött ki, de azt gyorsan eloltották. A kárról nem adtak további részleteket.

Ukrajna el akarja vágni Oroszországot az üzemanyag-ellátástól

Oroszország a háború kezdete óta, közel négy éve, légitámadásokkal bombázza szomszédos országát. Gyakran az energiaellátó létesítményeket veszik célba. De Ukrajna is kifejlesztett már nagy hatótávolságú drónokat, amelyekkel elsősorban a orosz olaj- és gázipari létesítményeket támadja. Az ukrán hadsereg ezzel akarja elvágni a támadót az üzemanyag-ellátástól, és megnehezíteni Moszkva számára a háború finanszírozását. A károk mértéke és az áldozatok száma azonban nem áll arányban az Ukrajnában okozott pusztításokkal, valamint a halottak és sebesültek számával.