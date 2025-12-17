2026. január 8., csütörtök

Blokádot rendelt el az amerikai elnök

Trump rendelete az összes szankció alá vont olajszállító tartályhajó venezuelai be- és kilépésére vonatkozik

MH/MTI
 2025. december 17. szerda. 8:48
Egyelőre nem ismeretes, hogyan kíván érvényt szerezni a Trump-kormányzat az intézkedésnek, beveti-e a parti őrséget, ahogyan tette azt az elmúlt héten. Washington több ezer katonát és tucatnyi hadihajót - köztük egy repülőgép-hordozót - vezényelt a térségbe az elmúlt hónapokban.

Blokádot rendelt el az amerikai elnök
Trump elnök a Fehér Házban tartott nyilvános eseményen írta alá rendeletét, amelynek nyitómondata megállapítja, hogy a törvénytelen úton előállított fentanil közelebb van a vegyifegyverhez, mint a kábítószerhez
Fotó: Getty Images via AFP/Anna Moneymaker

"Vagyonunk ellopása és sok más egyéb bűncselekmény, köztük terrorizmus, kábítószer- és embercsempészet miatt a venezuelai rezsimet külföldi terrorista szervezetté fogjuk nyilvánítani" - írta Trump a Truth Social közösségi oldalon. "Ezért ma elrendelem az összes szankció alá vont olajszállító hajó blokádját, amely Venezuelába vagy onnan kifelé tart" - közölte.

Egy, a tartályhajókra vonatkozó amerikai embargó már a múlt hét óta érvényben van, amikor az Egyesült Államok lefoglalt egy olajszállító tankert Venezuela partjai közelében.

Nicolás Maduro venezuelai elnök még Trump bejelentése előtt, kedden este egy rendezvényen kijelentette: "Az imperialista és fasiszta jobboldal gyarmatosítani akarja Venezuelát, hogy elvegye olaját, földgázát, aranyát más ásványkincsekkel együtt. Esküt tettünk arra, hogy feltétlenül megvédjük hazánkat, és Venezuelában győzni fog a béke".

