Béke vagy pusztulás? – válaszút előtt állunk

A világnak a békés globális együttműködés és a háborús fanatizmus nyomán kialakuló blokkosodás, s így végső soron önmaga pusztulása között kell most választania – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán New Yorkban.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető az ENSZ közgyűlésén felszólalva kifejtette, hogy napjainkban a világgazdaság és a világpolitika is új korszakba lép, az emberiség egyszerre él a veszélyek korában és egy technológiai forradalom időszakában.

„Szembe kell néznünk a harmadik világháború kitörésének a fenyegetésével, miközben látjuk az utat a lehető legmodernebb gazdaság felé, amelyet csak el tudunk képzelni” – mondta.

„Ez óriási dilemma elé állítja a világot: a konnektivitásra épülő, békés globális együttműködés útját választjuk-e, élvezve a modern gazdaság fenntartható növekedését, vagy pedig a háborús fanatizmus áldozataivá válunk egy olyan világban, amelyik blokkokra szakad, háborús helyzetbe sodródik és végül önmagunk pusztulásához vezet” – tette hozzá.

Ennek kapcsán emlékeztetett, hogy Magyarország immár négy éve él az ukrajnai szomszédságában, a kormány pedig négy éve folyamatosan súlyos politikai támadásokkal szembesül a békepárti álláspontja miatt.

„Mindeközben azt látjuk, hogy százmilliárd eurókat költenek el értelmetlenül egy háborúra, egy korrupt állami rendszer fenntartására, ahelyett hogy ezt a békés gazdasági fejlődésre fordítanák, kihasználva a világgazdaság legújabb eredményeit, beleértve a mesterséges intelligenciát, a digitalizációt és az információs társadalmat” – sorolta.

Szijjártó Péter ezután méltatta mindazokat, akik kiállnak a békés együttműködés és a békés gazdasági fejlődés mellett. „A legnagyobb tisztelettel adózunk az Egyesült Államok elnökének minden olyan erőfeszítéséért, amely a béke megteremtését szolgálja világszerte, és ezáltal megalapozza a globális gazdasági fejlődést. Magyarország teljes szívvel támogatja ezeket az erőfeszítéseket világszerte” – szögezte le.

Majd üdvözölte az amerikai-orosz magas szintű tárgyalásokat, és úgy vélekedett, hogy ez az egyetlen olyan út, amely az ukrajnai háború lezárásához vezethet.

„Sokan igyekeznek aláásni az ilyen jellegű törekvéseket. Tudjuk, hogy eddig is számos kísérlet történt a békére irányuló erőfeszítések gyengítésére, de reméljük, hogy azok, akik ilyen próbálkozásokat tettek, a jövőben nem folytatják ezt” – jelentette ki.

„Mi, magyarok békét akarunk. Mi, magyarok békés fejlődést akarunk. A magyarok a múlt században négy évtizedet veszítettek el azzal, hogy egy blokkokra osztott világ rossz oldalán álltak. Tudjuk, hogy a háborús fanatizmus miként képes lerombolni mindazokat a lehetőségeket, amelyeket a globális gazdasági fejlődés, a modern technológia, az információs társadalom, a digitalizáció és a mesterséges intelligencia kínál” – folytatta.

„Mi, magyarok nem akarunk újabb évtizedeket elveszíteni ebben az évszázadban. Nem akarunk már egyetlen évet sem elveszíteni, mert tudjuk, milyen érzés ez” – tette hozzá.

„Ránk, magyarokra mindig lehet számítani, ha a békéről, a békés fejlődésről és a lehető legmodernebb gazdaság megteremtéséről van szó, népeink javára szerte a világon” – összegzett.