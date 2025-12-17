„Az Európai Unió olyan, mint a Szovjetunió”

Az Európai Unió (EU) olyan, mint a Szovjetunió, erőből akarja rákényszeríteni mindenkire a javaslatait – mondta Bayer Zsolt publicista a befagyasztott orosz vagyon felhasználásával kapcsolatos uniós tervekről szerdán az Igazság órája című online műsorban.

Bayer Zsolt hangsúlyozta, nem tudja elképzelni, hogy a jelenlegi fiatal generáció egyenruhába bújik és kimasírozik a frontra

„Az Európai Unió jelenlegi vezetői magasról tesznek az unió összes létező szerződésére, alapszerződésére, a törvényekre és a jogra” – fogalmazott Bayer Zsolt.

Kijelentette, miközben Amerika már régen békét akar, az EU vezetői azért erőltetik a háborút, mert zuhanórepülésben van a gazdaság, elsősorban a németeké, és „megálmodták”, hogy a fegyvergyártás és a fegyvereladás lesz ebből kiút.

Az ukránok harci kedvére jellemző, hogy saját tábornokuk elárulta: kétpercenként dezertál egy ukrán katona a fronton, és a háború kezdete óta 360 ezer ukrán katona szökött meg – mondta Bayer Zsolt.

A műsorvezetővel, Németh Balázzsal kitértek arra is, hogy a brit vezérkari főnök nyilatkozata szerint fiainknak, lányainknak fel kell készülniük arra, hogy szükség esetén harcolniuk kell.

Bayer Zsolt hozzátette, nem tudja elképzelni, hogy a jelenlegi fiatal generáció egyenruhába bújik és kimasírozik a frontra.

Felidézte egy fiatal amerikai katona üzenetét 1969-ből a vietnámi hadszínérről, aki azt kérte az amerikaiaktól, hogy soha ne küldjék el a fiaikat befejezni azt, amit a politikusaik elkezdtek.

Kitért arra is, hogy Nyugat-Európában „erődítménnyé” váltak a karácsonyi vásárok. Az iszlamisták, akik vallási alapon irtanák az embereket, a sajátjaikat is terrorizálják – fűzte hozzá.

A publicista kijelentette: a német társadalom többsége még mindig „szundikál”. A legújabb intézkedések szerint a migrációtól sújtott országokat meg kell segíteni, de ők hívták be ezeket az embereket tíz évvel ezelőtt, most meg mintha rájönnének, hogy „istencsapása volt a migránsok behívása” – fogalmazott.