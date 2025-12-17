2026. január 8., csütörtök

A medvék közé lőne az RMDSZ

Sok a mackó, dúl az életveszély

MH
 2025. december 17. szerda. 21:52
Csekélynek tartja a kilőhető medvekvótát az RMDSZ volt minisztere.

A medvék közé lőne az RMDSZ
Ez most komoly?!
Fotó: AFP/Anadolu/Anadolu Agency/Igor Ivanko

Megduplázná a barna medvék kilövési kvótáját az RMDSZ. Az erről szóló törvénytervezetet a minap mutatták be Bukarestben - írja a kolozsvári Főtér. Mint a cikkből kiderül, Tánczos Barna, a szövetség volt környezetvédelmi minisztere szerint arányos állományszabályozásra van szükség. Amennyiben a módosítást elfogadják, ezentúl évi 859 csúcsragadozót lehet majd kilőni.

Tánczos a nemrég lezárult genetikai alapú populációbecslés eredményeire hivatkozott, amely szerint az országban legalább tízezer egyed él. Az „óriási szaporulat” mellett pedig intézkedésekre van szükség az emberi élet, illetve a mezőgazdasági tevékenység védelmében - fogalmazott.

Diana Buzoianu környezetvédelmi miniszter nemrég jelentette be, hogy mintegy 24 ezer minta genetikai elemzése után a szakemberek arra jutottak, hogy még „egy konzervatív forgatókönyv” szerint is 10 657 és 12 787 példány között van a medvék száma. A tavaly jóváhagyott keret egyelőre 426 állat kilövését teszi lehetővé, ehhez adódik hozzá még 55 egyed az úgynevezett intervenciós kvóta révén.

