 Zelenszkij elárulta, ki áll a béke útjában

Mintegy 30 ezer orosz katona hal meg havonta az ukrajnai háborúban, ez azonban hidegen hagyja Vlagyimir Putyin orosz elnököt, mert ő csak a hatalomban és a pénzben hisz – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kedden a holland parlamentben elmondott beszédében.

„Putyin nem hisz az emberekben, csak a hatalomban és a pénzben. Havonta körülbelül 30 ezer katona életét veszíti el a fronton. Nem 30 ezer sebesültről van szó havonta, hanem 30 ezer halottról. Volt olyan hónap, amikor 25 ezer oroszt öltek meg. Egy másik hónapban 31 ezret” – mondta az elnök.

Hozzátette, hogy drónfelvételek is vannak, amelyek megerősítik ezeket a számokat. „Az orosz rohamok mindig őrülten véresek, de Putyint ez nem érdekli. Az oroszok nem számolják a halottaikat, viszont minden egyes dollárt, minden egyes eurót megszámolnak, amit elveszítenek.

Ezért van szükség határozott döntésre a zárolt orosz pénzeszközök ügyében, és ezeket az összegeket a védelmünkre kell felhasználni Oroszországgal szemben” – hangsúlyozta, felszólítva Hollandiát, hogy támogassa a befagyasztott orosz vagyon Ukrajnának történő átadásáról szóló döntést.

Kiemelte továbbá, hogy Oroszország akkor érzi magát veszélyben, ha a szomszédai biztonságban vannak, és rosszul érzi magát akkor is, amikor a szomszédainál minden rendben van. „Nem elég rákényszeríteni Oroszországot egy megállapodásra, arra, hogy abbahagyja az öldöklést.

Rá kell kényszerítenünk Oroszországot arra, hogy elfogadja: ebben a világban szabályok vannak, és nem téveszthet meg mindenkit. Ez az út vezet a tartós békéhez” – szögezte le az államfő.

Zelenszkij kifejezte köszönetét Hollandiának az Ukrajnának nyújtott folyamatos pénzügyi támogatásért, amely jövőre már eléri a 3,5 milliárd eurót, továbbá a fegyverek, a légvédelmi rendszerek átadásáért és az ukrán fegyverigényeket kielégíteni hivatott NATO-kezdeményezéshez (PURL) való hozzájárulásért.

Kiemelte, hogy az ukrán légvédelem és az energetikai ellenálló képesség megerősítése nem pusztán katonai támogatás, hanem életek védelme és esély a jövőre. Az államfő azzal a tervezett hágai konferenciával kapcsolatban, amelyen az Oroszország által okozott károk megtérítésével foglalkozó nemzetközi bizottságot hoznának létre, kijelentette: arra számít hogy valóban működésbe lépnek az erre szolgáló mechanizmusok, és az emberek érezni fogják, hogy a háború által okozott minden kár megtéríthető.

Hozzátette: fontos, hogy Oroszországnak a háborúért viselt felelőssége „egyértelmű példává váljon, és mások is megtanulják: nem szabad az agressziót választani”. „A szankcióknak addig kell korlátozniuk Oroszországot, amíg nem kezdi el tisztelni a békés életet és szomszédainak jogait. És természetesen minden egyes orosz háborús bűncselekménynek következményekkel kell járnia.

Következményekkel azok számára, akik elkövették őket” – mutatott rá. Megjegyezte azonban, hogy szerinte megkésettek a különleges törvényszék létrehozásáról, mind pedig a károk megtérítésével foglalkozó nemzetközi bizottság felállításáról szóló döntések, mert ezeket már 2014-ben meg kellet volna hozni. „Figyelembe véve, hogy Oroszország hány háborút indított vagy támogatott, ennek még annál is korábban kellett volna megtörténnie.

Európának nagyon régre visszanyúló háborús múltja van, és nem engedheti meg magának, hogy könnyelműen vegye ezt a kérdést” – fejtette ki az elnök. Zelenszkij újságíróknak nyilatkozva azt mondta: a békemegállapodásra vonatkozó javaslatok véglegesítése néhány napon belül megtörténhet, ezt követően pedig amerikai különmegbízottak terjesztik azokat a Kreml elé. Az Egyesült Államokkal Berlinben folytatott tárgyalásokon megvitatott béketerv-tervezetet az elnök „nagyon gyakorlatiasnak” nevezte.

De figyelmeztetett, hogy több kulcsfontosságú kérdés, mint például a megszállt ukrán területek sorsa továbbra is megoldatlan. Kérdésre válaszolva megerősítette, hogy hétfőn telefonon beszélt Donald Trump amerikai elnökkel a béketerven végzett munkáról.