Külföld
„Vlagyimir Putyinnal az év eredményeiről”
A barátságtalan országok újságírói is kérdezhetnek Putyintól a maratoni sajtótájékoztatón
Vlagyimir Putyin orosz elnök
Fotó: AFP/Pool/Gavriil Grigorov
A nagy sajtótájékoztató és a közvetlen kapcsolat Vlagyimir Putyinnal már negyedszer kerül megrendezésre kombinált formában. Először 2020-ban próbálták ki ezt a változatot, amikor a pandémia megakadályozta az események külön-külön történő megrendezését. 2023-ban visszatértek ehhez a formátumhoz, amely az „Év eredményei Vlagyimir Putyinnal” nevet kapta.
2001 óta (a kombinált rendezvényeket nem számítva) 18 alkalommal került sor közvetlen kapcsolatra, 16 alkalommal pedig a nagy sajtótájékoztatóra. Putyin nemcsak elnöki tisztségében, hanem kormányfőként is tartott közvetlen kapcsolatot az oroszokkal.