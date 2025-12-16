Újabb fejlemények az ausztráliai terrortámadásról

Az Iszlám Állam terrorszervezet által ihletett terrortámadás volt a sydney-i tömeggyilkosság, melynek során két merénylő 15 embert lőtt agyon vasárnap egy tengerpart melletti parkban, ahol épp rendezvényt tartottak a hanuka kezdetének alkalmából – közölte Krissy Barrett ausztrál szövetségi rendőrkapitány kedden.

Az ausztrál hatóságok közlése szerint a két elkövető egy 50 éves apa és 24 éves fia volt. Az apát a helyszínen agyonlőtték, míg fia megsebesült, és kórházban ápolják.

Az ausztrál politikusok és rendőrségi vezetők által tartott keddi sajtóértekezleten első ízben beszéltek hivatalosan is arról az első bizonyítékok alapján, hogy milyen ideológiai megfontolások vezethették a merénylőket. Anthony Albanese ausztrál miniszterelnök elmondta, hogy a merénylők által használt gépkocsiban a hatóságok megtalálták az Ausztrália és több más ország által terrorszervezetnek nyilvánított Iszlám Állam két, házilag készült zászlaját. Találtak a fiatalabb férfi nevén lévő autóban házilag fabrikált robbanószerkezeteket is.

Krissy Barrett rendőrfőnök hangsúlyozta, hogy nem egy vallás iránt elkötelezett, hanem egy terrorszervezethez kötődő emberek követték el a Bondi Beach-i öldöklést.

Anthony Albanese az ABC televíziónak elmondta: a hatóságok azt feltételezik, hogy az elkövetők „nem egy nagyobb sejt részei voltak”, ami segítette őket a rejtőzködésben. A fiatalabb támadó nevével a szövetségi biztonsági hatóságok ugyanakkor már találkoztak korábban. Az ausztrál belbiztonsági szolgálat (ASIO) hat hónapon keresztül vizsgálatot folytatott vele szemben 2019-ben, „mert kapcsolatban volt két olyan személlyel, akik később börtönbe kerültek”. Abban az eljárásban nem találtak bizonyítékot a radikalizálódására – mondta Albanese. A vizsgálat befejezése után azonban már nem figyeltek rá tovább, most vizsgálják, hogy radikalizálódott-e az azt követő időszakban – tette hozzá a kormányfő.

A miniszterelnök azt is elmondta, hogy az apát is kikérdezték a 2019-es vizsgálat során, de nála sem találtak gyanús jeleket.

Az ABC úgy értesült, hogy az ausztrál hírszerzés szerint a két férfi novemberben katonai jellegű kiképzésen vehetett részt a Fülöp-szigetek déli részén.

A Fülöp-szigeteki bevándorlási hatóságok megerősítették kedden, hogy Sajid Akram és Naveed Akram november 1-jén belépett az országba, az apa indiai, a fia pedig ausztrál útlevéllel. Azt állították, úti céljuk Davao, egy nagyváros a déli Mindanao szigetén. November 28-án Manilából távozva hagyták el a Fülöp-szigeteket.

A lövöldözés előtt a fiatalabb elkövető sajtóhírek szerint azt mondta a családjának, hogy horgászni megy az apjával a Jervis-öbölbe, Sydney-től kétórányi autóútra délre. Az anyjának még mesélt is arról, hogyan búvárkodott, mit evett, milyen hőség volt, miközben valójában – a hatóságok információi szerint – egy Airbnb-szálláson tartózkodott az apjával Sydney külvárosában, és a terrortámadásra készülődött.

A vasárnapi merényletben megsebesült 25 embert továbbra is kórházban kezelik, tízen közülük válságos állapotban vannak. Három fiatalkorú sebesültet egy gyerekkórházban ápolnak.

A sebesültek között van Ahmed al-Ahmed is, aki megfékezte és lefegyverezte az egyik merénylőt. A meggyilkolt áldozatok életkora 10 és 87 év között van.

A miniszterelnök és több ausztrál állam vezetője bejelentette, hogy szigorítják az ausztrál fegyvertartási szabályokat, ami a legátfogóbb reform lesz ezen a területen a tasmániai Port Arthurban elkövetett tömeggyilkosság óta, amikor egy merénylő 35 embert lőtt agyon.