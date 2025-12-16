Tizenkétéves gyilkos?

Őrizetbe vett a lengyel rendőrség a délnyugat-lengyelországi, Alsó-sziléziai vajdaságbeli Jelenia Górában egy 12 éves lányt, akit azzal gyanúsít, hogy köze van iskolatársa, egy 11 éves kislány meggyilkolásához – közölte keddi sajtóértekezletén Ewa Weglarowicz-Makowska, a helyi ügyészség munkatársa.

A kislány holttestére hétfő délután bukkantak Jelenia Góra egyik utcáján, annak az iskolának a közelében, amelynek tanulója volt. A körülmények rendőrségi közlés szerint késes támadásra utalnak.

Weglarowicz-Makowska kedd reggel a sajtónak elmondta: megállapították, hogy egy 12 éves kislánynak, ugyanazon iskola diákjának, „a legnagyobb valószínűséggel köze van az eseményhez”. A kiskorúak bírósága kedden napirendre tűzi az ügyet, előtte már jóváhagyták a lány letartóztatását.

A tettes indítéka egyelőre ismeretlen. A lányok látásból ismerték egymást, de nem voltak barátnők – jegyezte meg az ügyész.

Wieslaw Szczepanski belügyminiszter-helyettes kedden bejelentette: a tárca kötelékében működő helyi kórház 16 pszichológust küld az érintett iskolába a diákok és a tanárok lelki támogatására.

A városi önkormányzat közölte: pszichológiai és pedagógiai tanácsadást szerveznek a város más iskoláiban is, és pszichés támogatásban részesítik a meggyilkolt gyermek szüleit.

Jerzy Luzniak, Jelenia Góra polgármestere a tragédia miatt összehívta a járási válságkezelő csoport ülését.