Szijjártó Péter: A nyugati politikai elitnek nem érdeke a béke + Videó

„Nemcsak egy háborús pszichózis, hanem egy háborús fanatizmus uralkodik Brüsszelben” - fogalmazott kedd reggel a magyar diplomácia vezetője. Németh Balázs minden hétköznap reggel fél nyolckor startoló műsorában a hétfői külügyminiszter-tanácsi értekezleten történtekről tájékoztatott Szijjártó Péter.

Szijjártó Péter: A nyugati politikai elitnek nem érdeke a béke

Hozzátette: a brüsszeli politikai eseményen elhangzott, hogy ha béke is lesz esetleg, akkor is mi, az EU finanszírozzuk Ukrajnát, az ukrán hadsereget, az ukrán állam működését, a békét, az európai politikai elit hosszú távon ellenséges viszonyra rendezkedik be Oroszországgal.

A teljes beszélgetést az alábbiakban tekinthetik meg.