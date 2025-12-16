2026. január 8., csütörtök

Előd

Külföld

Szijjártó Péter: A nyugati politikai elitnek nem érdeke a béke + Videó

Újra a külügyminiszter vendégeskedett az Igazság órájában

MH
 2025. december 16. kedd. 9:32
„Nemcsak egy háborús pszichózis, hanem egy háborús fanatizmus uralkodik Brüsszelben” - fogalmazott kedd reggel a magyar diplomácia vezetője. Németh Balázs minden hétköznap reggel fél nyolckor startoló műsorában a hétfői külügyminiszter-tanácsi értekezleten történtekről tájékoztatott Szijjártó Péter.

Fotó: Facebook/Szijjártó Péter

Hozzátette: a brüsszeli politikai eseményen elhangzott, hogy ha béke is lesz esetleg, akkor is mi, az EU finanszírozzuk Ukrajnát, az ukrán hadsereget, az ukrán állam működését, a békét, az európai politikai elit hosszú távon ellenséges viszonyra rendezkedik be Oroszországgal.

A teljes beszélgetést az alábbiakban tekinthetik meg.

