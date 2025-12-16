Külföld
Szijjártó Péter: A nyugati politikai elitnek nem érdeke a béke + Videó
Újra a külügyminiszter vendégeskedett az Igazság órájában
Szijjártó Péter: A nyugati politikai elitnek nem érdeke a béke
Fotó: Facebook/Szijjártó Péter
Hozzátette: a brüsszeli politikai eseményen elhangzott, hogy ha béke is lesz esetleg, akkor is mi, az EU finanszírozzuk Ukrajnát, az ukrán hadsereget, az ukrán állam működését, a békét, az európai politikai elit hosszú távon ellenséges viszonyra rendezkedik be Oroszországgal.
A teljes beszélgetést az alábbiakban tekinthetik meg.
Objektum doboz