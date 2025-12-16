Norvégia hidak felrobbantását készíti elő az orosz határ mentén

Norvégia vészhelyzet esetén fel akarja robbantani azokat a hidakat, amelyek egykor a barátságot Oroszországgal pecsételték meg.

Ami 2017-ben még a jó szomszédság ünnepe volt, ma a meghiúsult remények szimbóluma: a Bøkfjord-híd – amely a Norvégia és Oroszország közötti legészakibb közúti összeköttetés (E-105) része – írja a The Barents Observer.

Norvégia robbantást tervez: a „barátság hídja” kockázattá válik

A 2017-es avatáson oslói és moszkvai miniszterek ünnepelték a Pasvik folyón átívelő új építményt, mint a szoros kapcsolatok jelképét. Akkor Ketil Solvik-Olsen norvég miniszter így nyilatkozott: „Kölcsönös érdekünk, hogy továbbfejlesszük az együttműködést a gazdaság, a kereskedelem, az oktatás, a környezetvédelem és más területeken.”

Oroszország 2014-es krími annektálása és 2022-es ukrajnai inváziója után a határátlépések száma – amely 2013-ban több mint 320 000-rel elérte csúcspontját – visszafordíthatatlanul visszaesett. Norvégia, amely Oroszország normalizálására és demokratizálódására tett, és jelentős összegeket fektetett a határon átnyúló infrastruktúrába, most látja, hogy ezek a remények szertefoszlottak. Norvégia felkészül saját „béke hídjának” Oroszországgal való megsemmisítésére – összegzi a „The Barents Observer”.

Felkészülés a vészhelyzetre: tanulságok az ukrajnai háborúból

Ma a norvég kormány úgynevezett „kommunikációt megszakító intézkedések” kidolgozásán dolgozik hidak és más fontos infrastruktúrák tekintetében. Az új tervek oka az ukrajnai katonai helyzet: az ukrán fegyveres erők többször is megállították az előrenyomuló orosz csapatokat hidak felrobbantásával.

A újság beszámolója szerint a norvég védelmi ingatlanügynökség is részt vesz a felkészülésben. Anders Haavik-Nilsen, az ügynökség képviselője hangsúlyozta az előrelátó tervezés fontosságát:

„Azokat az objektumokat, amelyeket a hadsereg háború idején meg akar semmisíteni az ellenség előrenyomulásának késleltetése érdekében, békeidőben kell előkészíteni. Ez növeli a hatást és csökkenti a költségeket” – mondta Haavik-Nilsen.

A Bøkfjord-híd 284 méter hosszú

Nem tudni, hogy a 284 méter hosszú Bøkfjord-híd is azok közé a létesítmények közé tartozik-e, amelyeket felrobbantásra készítenek elő. Azonban úgy tűnik, hogy több új norvég híd már rendelkezik egy ilyen mechanizmussal, amely hasonló formában a hidegháború idején is szabványos volt.

Orosz érdeklődés a stratégiai hidak iránt

A feszültségek a legutóbbi eseményekben is tükröződnek: Oroszország a múltban már többször is érdeklődést mutatott a stratégiai jelentőségű norvég hidak iránt.

2022 júliusában a Kirkenes kikötőjében horgonyzó Melkart-5 orosz halászhajó tengerészeit rajtakapták, amikor egy kis csónakkal a Strømmen-híd felé tartottak, amely fontos összeköttetést biztosít a határváros és Norvégia többi része között. A rendőrség közbelépett.

Ellen Katrine Hætta, Finnmark rendőrfőnöke megerősítette az esetet a „The Barents Observer” számára: „Megerősíthetem, hogy a Melkart-5 orosz halászhajóhoz tartozó személyeket pénzbírsággal sújtották, mert megsértették a partraszállási szabályokat azzal, hogy kis csónakkal a Strømmen-hídhoz hajóztak”.

A Strømmen-híd már a hidegháború idején is a norvég hadsereg által megcélzott, lehetséges robbantási célpont volt. Ma a Sør-Varanger (GSV) helyőrség katonái fokozzák gyakorlataikat a híd közelében, ami aláhúzza a régi védelmi stratégiák újjáéledését.