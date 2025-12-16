London 600 millió font értékben vásárol légvédelmi eszközöket Ukrajnának

A brit kormány 600 millió font (265 milliárd forint) értékben vásárol új, magas technológiájú légvédelmi eszközöket Ukrajnának. A döntést John Healey brit védelmi miniszter jelentette be kedden az ukrajnai védelmi kontaktcsoport virtuális találkozóján.

Healey, aki Boris Pistorius német védelmi miniszterrel közösen elnökölt a videokapcsolaton tartott tanácskozáson, úgy fogalmazott, hogy ez az Ukrajnának nyújtott idei egész évi brit katonai támogatási csomag legnagyobb egyedi eleme.

A brit védelmi tárca vezetőjének tájékoztatása szerint az ukrán légvédelem megerősítésére összeállított szállítmányokban sok egyéb eszköz mellett lesz kéttucatnyi távirányítású drónelhárító löveg, amelyeket London Észtországtól vásárol Ukrajna számára 2026-ban.

Az ismertetés alapján a rendszert kifejezetten a Sahed típusú, iráni technológiával készülő csapásmérő drónok elhárítására fejlesztették ki, és a hagyományos elfogórakétáknál jóval olcsóbban alkalmazható. A kedden bejelentett brit légvédelmi csomagban szerepel emellett öt Raven típusú, Ukrajna számára kifejlesztett, rövid hatótávolságú, mobil hordozókról bevethető rakéta- és drónelhárító rendszer, és London most először Gravehawk típusú, ugyancsak Ukrajnának idén kifejlesztett, mindenekelőtt támadó drónok elhárítására alkalmas rendszereket is szállít az ukrán légvédelemnek.

A csomag központi elemét ugyanakkor 650 könnyű, több feladatra használható rakéta (Lightweight Multirole Missile, LMM) adja, amelyeket drónok és manőverező robotrepülőgépek ellen lehet bevetni. Ez az utolsó szállítmány abból a több mint ötezer LMM-rakétából, amelyeket felgyorsított gyártási program keretében a brit kormány még az idén átad Ukrajnának.

A londoni védelmi tárca által nemrégiben összeállított részletes kimutatás szerint a háború kezdete óta Nagy-Britannia eddig 13 milliárd font (5720 milliárd forint) katonai segítségben részesítette Ukrajnát. London az idei év egészében 4,5 milliárd font (1980 milliárd forint) támogatást nyújt Ukrajnának, többet, mint a háború kezdete óta eltelt években bármikor. A brit kormány már a nyár elején bejelentette, hogy a 2025-ös katonai segélyprogram keretében százezer drónt is szállít Ukrajnának, csaknem tízszer annyit, mint tavaly.