Oroszország hosszú távú békére törekszik Ukrajnában, és ezt nem hajlandó pillanatnyi megoldásokkal felváltani – jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára újságíróknak kedden Moszkvában a karácsonyi tűzszünet lehetőségére vonatkozó kérdésre reagálva.

„Ha az ukránoknál jelen van és dominánssá válik az a vágy, hogy a megállapodást pillanatnyi, életképtelen megoldásokkal váltsák fel, akkor mi aligha vagyunk hajlandók ebben részt venni” – fogalmazott. Elmondta, hogy a Kreml nem látta az Európai Unió vezetői által Kijevnek adott biztonsági garanciákról szóló közös nyilatkozat szövegét, ezért nem fogja kommentálni a témával kapcsolatos médiaértesüléseket.

„Amikor már látjuk, akkor fogjuk elemezni” – tette hozzá. Kérdésre válaszolva elmondta, hogy Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök legutóbbi október 16-án beszélt egymással. Szergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettes ugyanakkor az amerikai ABC Newsnak adott interjúban kijelentette: „Teljesen biztosak vagyunk benne, hogy a szörnyű válság megoldásának küszöbén állunk”. Hozzátette, hogy Moszkva egy olyan tartós megoldás mellett áll ki, amely megszünteti a konfliktus alapvető okait. „Nagyon közel álltunk hozzá, hogy 2022-ben mindent megoldjunk, de most minden sokkal bonyolultabb, a nézeteltérések nyilvánvalók. Ez azt jelenti, hogy csak meg kell kétszereznünk erőfeszítéseinket, hogy leküzdjük ezeket a nézeteltéréseket, és erre készek vagyunk” – hangoztatta Rjabkov.

Ő is elmondta: Oroszország arra vár, hogy az Egyesült Államok tájékoztassa az Ukrajnával folytatott legutóbbi tárgyalások eredményeiről. Leszögezte, hogy Moszkva soha nem fog beleegyezni NATO-csapatok ukrajnai jelenlétébe, mint ahogy a „hajlandók koalíciója” katonai erőinek jelenlétébe sem, mert ez szerinte ugyanazt jelenti, mint a NATO. Az orosz Külső Hírszerző Szolgálat (SZVR) sajtóirodája keddi közleményében azzal vádolta meg a brit felső vezetést, hogy az EU-tagállamokkal folytatott tárgyalások során nyomást gyakorol Brüsszelre, hogy engedélyezze a belgiumi Euroclear letétkezelőnél befagyasztott orosz pénzek „ellopását”.

Az SZVR szerint amellett, hogy biztosítottak legyenek Ukrajna számára a háború folytatásához szükséges források, Londonnak fontos célja az, hogy ez a pénz ne juthasson el Washingtonhoz, mert akkor a Fehér Ház elveszíti érdeklődését a Moszkvával megkötendő „káros ügylet” iránt.

Az orosz kémszervezet szerint magas rangú brit tisztviselők hamisan azt állítják a brüsszeli eurobürokratáknak, hogy Donald Trump anyagi haszonszerzés céljából törekszik kompromisszumra Moszkvával, és Oroszország azt ígérte a Fehér Háznak, hogy az Európában befagyasztott szuverén eszközeit közös projektek megvalósítására fordítja.

Az SZVR tudni véli, hogy London felszólítja az Európai Bizottságot: az unió működéséről szóló szerződés „kiskapuinak” kihasználásával és a rendkívüli körülményekre hivatkozva igazolja az orosz pénzek „ellopását”. Emellett – állítása szerint – azt javasolja, hogy hagyják figyelmen kívül az ezzel egyet nem értő EU-tagállamok véleményét.

Az SZVR szerint a brit tisztviselők arra is rá akarják venni Európát, hogy a Kínához való közeledés kilátásaival gyakoroljanak nyomást a Fehér Házra. A közlemény szerint megállapodás született arról, hogy London, Párizs és Berlin jelzéseket fog küldeni Washingtonnak a Peking felé való elmozdulás készségéről, ha Washington továbbra is előmozdítója marad egy, az európaiak számára nem kielégítő ukrajnai megállapodásnak.