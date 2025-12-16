„Irányíthatatlan” katonai drón indult a NATO felé

„Irányíthatatlan” katonai drónt észleltek a Fekete-tenger fölött, amely Törökország felé tartott. A drónt végül a török hadsereg F–16-os vadászgépekkel nyomon követte, majd lakott területen kívül lelőtte egy rutinszerű eljárás keretében – számolt be a török védelmi minisztérium.

Recep Tayyip Erdoğan török elnök pár nappal korábban, arra figyelmeztetett, hogy a Fekete-tenger Oroszország és Ukrajna közötti „konfrontációs övezetté” válhat, miután több támadás érte a térségben közlekedő hajókat. Egy török hajó is megsérült egy orosz légicsapásban Odessza közelében, nem sokkal azután, hogy Erdoğan Vlagyimir Putyinnal beszélt telefonon. Törökország aggodalmát fejezte ki amiatt is, hogy ukrán támadások értek Oroszországhoz köthető hajókat a török partok közelében – közölte a Daily Sabah alapján a Mandiner.

A török vezetés mindeközben a mihamarabbi diplomáciai rendezést sürgeti: Erdoğan korlátozott tűzszünetet javasolt az energetikai létesítmények és kikötők védelmében, amely szerinte elősegíthetné egy átfogó békemegállapodás előkészítését.