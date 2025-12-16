Az európai vezetők mindent megtesznek az ukrajnai békefolyamat aláaknázásáért

Míg az Egyesült Államok nagy erővel dolgozik az ukrajnai háború lezárásán, a nyugati-európai vezetők mindent megtesznek a békefolyamat aláaknázása érdekében – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Budapesten.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető újságírói kérdésre válaszolva a berlini békecsúccsal kapcsolatban kifejtette, hogy a politika tapasztalati műfaj, márpedig az utóbbi évben úgy nézett ki a helyzet, hogy Donald Trump amerikai elnök mindent megtett az ukrajnai rendezés érdekében, és az orosz vezetés is tárgyalt velük, az európaiak viszont mindent elkövettek a békefolyamat aláaknázása érdekében.

„Emlékezhetünk arra, amikor az alaszkai csúcstalálkozó után nem engedték Volodimir Zelenszkij elnököt Washingtonba menni egyedül, hanem ott fogták a kezét, és ott ültek, nehogy a végén még belemenjen valamilyen békemegállapodásba” – fogalmazott.

„És nemcsak ezek a tapasztalatok, hanem a tegnapi történések Brüsszelben is sajnos azt erősítik meg, hogy az európaiak egyelőre sokkal jobban érdekeltek a háború folytatásában, mint annak lezárásában, hiszen ha le akarnák zárni a háborút, akkor nem akarnának arról sürgősen döntést hozni, hogy 80 ezer milliárd forintot, vagyis több mint 200 milliárd eurót küldjön az Európai Unió Ukrajnába” – vélekedett.

„Egy ekkora összeg, amelynek ráadásul jelentős részét Ukrajna felfegyverzésére akarják költeni, arról árulkodik, hogy az európaiak hosszú távú háborús helyzetre akarnak berendezkedni” – tette hozzá. Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy ezt támasztja alá a NATO előző heti külügyminiszteri ülése is, ahol elmondták, hogy hiába lesz béke, ők ellenséges viszonyra készülnek Oroszországgal. „

Tehát egyelőre úgy tűnik, hogy a munkamegosztás ugyanaz, mint eddig. Az amerikaiak mindent megtesznek a békéért, a nyugat-európai vezetők meg mindent megtesznek azért, hogy aláaknázzák a folyamatot” – emelte ki. Illetve aláhúzta, hogy „nem kell hátast dobni” az ukrán elnök nyilatkozatától sem, amelynek értelmében hazája lemond a NATO-tagságról, ugyanis ez eddig sem rajta múlott és ez eddig sem volt reális, miután erről a katonai szövetség tagjai döntenek.

„És az egész világos, hogy nagyon-nagyon messze vagyunk attól, hogy a NATO-ban erről bármifajta konszenzus legyen, tehát igazából Ukrajna NATO-tagságát csak Ukrajna tartotta napirenden, de ennek semmi jelentősége nincs, mert nem ők döntenek erről” – összegzett.