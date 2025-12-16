Az Egyesült Államok csapást mért Nagy-Britanniára

A hírek szerint a szeptemberben megkötött „technológiai jólétről” szóló megállapodás célja a két ország közötti együttműködés ösztönzése a mesterséges intelligencia (MI), a kvantum-számítástechnika és az atomenergia területén. Brit tisztviselők azonban megerősítették az FT-nek, hogy az Egyesült Államok „a múlt héten felfüggesztette a megállapodást”.

A kiadvány megjegyzi, hogy Washington ilyen lépése a Londonnal folytatott kereskedelmi tárgyalások menetével kapcsolatos elégedetlenséggel jár. Az FT emlékeztet arra, hogy az Egyesült Államok régóta küzd azért, hogy Nagy-Britannia elismerje az amerikai élelmiszer- és mezőgazdasági termékekre vonatkozó szabványokat. Kétoldalú kereskedelmi tárgyalások folynak azóta, hogy a felek májusban megállapodást írtak alá Donald Trump amerikai elnök brit árukra kivetett legszigorúbb vámtarifáinak enyhítéséről. A tárgyalásokat ismerő források arról tájékoztattak, hogy az amerikai tisztviselők „egyre csalódottabbak amiatt, hogy az Egyesült Királyság nem hajlandó megoldani az úgynevezett nem vámjellegű akadályok kérdéseit, beleértve az élelmiszerek és ipari termékek értékesítését szabályozó szabályokat és előírásokat”.

Az Egyesült Királyság az Egyesült Államok legfontosabb szövetségese Európában. A szeptemberben megkötött technológiai megállapodás mintegy 42 milliárd dolláros befektetést jelentett a brit gazdaságba az amerikai Microsoft, az Nvidia, a Google és az OpenAI vállalatok részéről. A várakozások szerint a tranzakció eredményeként, 120 ezer Nvidia GPU beérkezése után, 2026 végére Európa legnagyobb ilyen klasztere jelenne meg az Egyesült Királyságban, ismertette az eadaily.com.