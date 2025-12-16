Az ausztráliai terrorcselekmény hőse

Nemzeti hősnek nevezte az ausztrál miniszterelnök kedden Ahmed al-Ahmedet, azt a 43 éves szíriai származású ausztrál férfit, aki lefegyverezte a Sydney-ben vasárnap végrehajtott terrortámadás egyik elkövetőjét.

Anthony Albanese kormányfő meglátogatta a férfit a kórházban, ahol több műtéten is át kell esnie a támadás során elszenvedett sebesülései miatt.

„Ahmed al-Ahmed igazi ausztrál hős. És nagyon szerény” – mondta a miniszterelnök újságíróknak. „Úgy döntött, hogy közbelép (a támadás idején), a bátorsága inspiráló minden ausztrál számára” – tette hozzá.

A szíriai születésű al-Ahmed barátokkal és rokonokkal volt a Bondi Beach strandon, amikor a lövöldözés elkezdődött. Épp elment kávét venni, és egy ponton azt látta, hogy a szeme előtt lő le embereket az egyik támadó. Ahmed hátulról megragadta az egyik lövöldözőt, és kicsavarta a kezéből a fegyverét. A dulakodás után a vállán maga is több lövést kapott, emiatt szerdán újabb műtétet hajtanak végre rajta – mondta el Albanese. Hozzátette: találkozott a férfi szüleivel is, akik épp látogatóba érkeztek Szíriából Ausztráliába.

„Annyi sok gonosz tett közepette al-Ahmed közbelépése az emberiesség erejének példájaként ragyog fel” – fogalmazott a miniszterelnök.

Az ausztrál sajtó jelentése szerint al-Ahmed több mint 10 éve él Ausztráliában, két gyereke van, és egy gyümölcsüzlet tulajdonosa. Egy online adománygyűjtésen már több mint 1,9 millió ausztrál dollár (413 millió forint) gyűlt össze, amelyet a férfi kórházi kezelésének költségeire fognak fordítani.

Médiajelentések szerint több áldozat halála előtt megpróbált szembeszállni a gyilkosokkal. A Sydney Morning Herald című ausztrál lap szerint egy jármű fedélzeti kamerája rögzítette, amint egy pár leteperte a földre és lefegyverezte azt a támadó, akit később al-Ahmed is legyűrt. A fegyveres férfi a felvétel szerint akkor azonban még fel tudott állni. Egy drónfelvételen látszik, hogy a vele szembeszálló pár mindkét tagja holtan fekszik a járdán. A The Guardian című brit lap pedig úgy értesült, egy férfi tárgyakat hajigált az átmenetileg lefegyverzett támadóra, de később őt is agyonlőtték.

Az ausztrál szövetségi rendőrkapitány kedden bejelentette, hogy az Iszlám Állam ihlette ideológiai megfontolások vezethették a merénylőket. A vérengzés során két merénylő 15 embert lőtt agyon egy tengerpart melletti parkban, ahol mintegy ezren vettek részt egy hanukai rendezvényen. Az áldozatok életkora 10 és 87 év közötti.

Az ausztrál hatóságok közlése szerint a két elkövető egy 50 éves apa és 24 éves fia volt. Az apát a helyszínen agyonlőtték, a fia megsebesült.