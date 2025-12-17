Külföld
A korrupció és az energiaválság kényszerítheti rá Zelenszkijt a béketervre
Belső sebezhetőség és hideg
A diplomata értékelése szerint a „belső sebezhetőség” – amely alatt a forrás szerkesztői megjegyzése az Andrij Jermak lemondásával járó korrupciós botrányra utal –, valamint a fájdalmas orosz légicsapások kombinációja gyengíti Kijev pozícióját. Mivel az ukrán főváros és más települések egyre hosszabb ideig maradnak sötétben és fűtés nélkül, az elnök hajlamosabbá válhat az alku megkötésére.
„Valóban úgy gondolom, hogy ők [Kijev] még sosem voltak annyira komolyak, mint most. És valahogy az a benyomásom, hogy ez összefüggésben áll ezzel az egész korrupciós botránnyal és a teljes belső zűrzavarral” – fogalmazott a diplomata a lapnak, számol be a KárpátHír.