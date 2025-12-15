Az Európai Unió Trump mellé állt

Az Európai Unió újabb egy évvel, 2027. január 10-ig meghosszabbította a Venezuelával szemben 2017 őszén bevezetett büntetőintézkedések hatályát – közölte az Európai Unió Külügyek Tanácsa hétfőn.

Az uniós külügyi tanács közleménye szerint a szankciók meghosszabbításáról szóló döntést a demokrácia és jogállamiság aláásására irányuló tartós intézkedések, valamint az emberi jogok folyamatos megsértése és a civil társadalom, a demokratikus ellenzék elnyomása ismeretében hozták meg, beleértve a 2024. július 28-án tartott elnökválasztásokat követő eseményeket.

A korlátozó intézkedések között szerepel a fegyverekre és a belső elnyomás céljára szolgáló felszerelésekre vonatkozó embargó, valamint utazási tilalom és vagyoni eszközök befagyasztása.

A jegyzékben jelenleg 69 olyan hivatalos tisztséget betöltő ember szerepel, akik felelősek Venezuelában az emberi jogok megsértéséért és a demokrácia és a jogállamiság aláásásáért – írták.

Az Európai Unió Külügyek Tanácsa korábban közölte: kész mérlegelni a korlátozó intézkedések enyhítését vagy visszavonását a helyzet alakulásától és az említett politikai megállapodás végrehajtásától függően. Ennek feltétele az igazságtalanul fogva tartottak feltétel nélküli szabadon bocsátása, a véleménynyilvánítás szabadságának biztosítása, a választási folyamat és az igazságügyi intézmények függetlenségének szavatolása, az inkluzív, átlátható és demokratikus választások megtartásának biztosítása, valamint az emberi és politikai jogok tiszteletben tartása.

A Venezuelával szemben 2017 novembere óta hatályban lévő korlátozó intézkedéseket a demokrácia, a jogállamiság és az emberi jogok folyamatos romlására válaszul vezette be az Európai Unió. Célja, hogy elősegítse a közös demokratikus megoldások ösztönzését annak érdekében, hogy politikai stabilitást teremtsen az országban, és lehetővé tegye számára, hogy kezelje a lakosság sürgető szükségleteit. A célzott intézkedések rugalmasak és visszafordíthatók, továbbá úgy alakították ki őket, hogy ne fejtsenek ki kedvezőtlen hatást a venezuelai lakosságra – tette hozzá közleményében az uniós külügyi tanács.