Újabb kormányválságot kerültek el Bukarestben

Túlélte a bizalmatlansági indítványt a koalíciós kormány

 2025. december 15. hétfő. 22:18
Túlélte az ellenzéki törvényhozók által beterjesztett bizalmatlansági indítványt a hétfői parlamenti szavazáson Bukarestben az Ilie Bolojan liberális miniszterelnök vezette négypárti koalíciós kormány.

A 117 kezdeményező a miniszterelnök lecserélését, és a magát jobbközép pártként meghatározó, de a kezdeményezők szerint „progresszív, az ország javait kiárusító” Mentsétek Meg Romániát Szövetségnek (USR) a koalícióból történő eltávolítását tűzte ki célul.

A 463 tagú, kétkamarás bukaresti parlament hétfői együttes ülésén a kormány megbuktatására, menesztésére 139 törvényhozó szavazott, két ellenszavazat volt, a kormánypártok képviselői és szenátorai pedig nem szavaztak.

A kabinet megbuktatásához a törvényhozók többségének támogatására, 232 voksra lett volna szükség.

