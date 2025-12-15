Több embert letartóztattak

Huszonkét embert vettek őrizetbe a rendőrök a világhírű amszterdami hangversenyterem, a Concertgebouw közelében a Shai Abrahamson izraeli kántor fellépése elleni tüntetés nyomán – írta az NlTimes hírportál a holland rendőrség közlésére hivatkozva.

A palesztinbarát demonstrálók több száz fős csoportja a koncertterem mellett gyűlt össze, ahol piros és zöld füstbombákat is meggyújtottak. A tiltakozás Abrahamson magánjellegű hanukai fellépése ellen irányult; a művész kapcsolatban áll az izraeli hadsereggel, és rendszeresen fellép az Izraeli Védelmi Erők (IDF) rendezvényein.

A tüntetők palesztin zászlókat vittek magukkal, és az izraeli hadseregre utaló, erőszakos tartalmú rigmusokat skandáltak. A rendőrség kordonokkal zárta el a demonstrálókat, és figyelmeztette őket, hogy a kijelölt területet nem hagyhatják el. A beavatkozás során egy rendőr könnyebben megsérült.

Az őrizetbe vett személyeket a közterületi gyülekezésre vonatkozó törvény, a helyi rendeletek megsértésével, pirotechnikai eszközök birtoklásával, igazoltatás megtagadásával és hatósági intézkedéssel szembeni ellenállással gyanúsítják. Kihallgatásukat követően az ügyészség dönt a további jogi lépésekről.

A Concertgebouw korábban Abrahamson IDF-hez fűződő kapcsolatai miatt lemondta a hanukai koncertet, ám később a szervezőkkel egyezségre jutva mégis engedélyezte a fellépést.