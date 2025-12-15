Százharminc ukrán drón veszett oda 11 régióban és a Kaszpi-tengeren

„Az elmúlt éjszaka, moszkvai idő szerint este 11 óra és reggel 7 óra között a szolgálatban lévő légvédelmi rendszerek 130 ukrán merevszárnyú, pilóta nélküli légi járművet tartóztattak le és semmisítettek meg” – áll az orosz védelmi tárca jelentésében.

A december 14-i hadijelentés szerint 38 drón az Asztrahán régióban; 25-25 a brjanszki régióban és a moszkvai régió felett (köztük 15 Moszkvába repülő); nyolc-nyolc belgorodi, rosztovi és kalugai régióban; hat Tulában; négy Kalmykiában; három-három Kurszk és Orjol régióban; egy-egy pedig Rjazanyban és a Kaszpi-tenger felett semmisítettek meg a légvédelmi eszközök - Képünk illusztráció

Később a Védelmi Minisztérium bejelentette, hogy reggel 7 és 8 óra között további 16 drónt lőttek le a Kaluga, Brjanszk, Tambov és Moszkva megyék felett.