Százharminc ukrán drón veszett oda 11 régióban és a Kaszpi-tengeren
Megérkezett az éjszakai hadijelentés
A december 14-i hadijelentés szerint 38 drón az Asztrahán régióban; 25-25 a brjanszki régióban és a moszkvai régió felett (köztük 15 Moszkvába repülő); nyolc-nyolc belgorodi, rosztovi és kalugai régióban; hat Tulában; négy Kalmykiában; három-három Kurszk és Orjol régióban; egy-egy pedig Rjazanyban és a Kaszpi-tenger felett semmisítettek meg a légvédelmi eszközök - Képünk illusztráció
Fotó: AFP/Sergei Supinsky
A hadijelentés arról számol be, hogy 38 drón az Asztrahán régióban; 25-25 a brjanszki régióban és a moszkvai régió felett (köztük 15 Moszkvába repülő); nyolc-nyolc belgorodi, rosztovi és kalugai régióban; hat Tulában; négy Kalmykiában; három-három Kurszk és Orjol régióban; egy-egy pedig Rjazanyban és a Kaszpi-tenger felett semmisítettek meg a légvédelmi eszközök.
Később a Védelmi Minisztérium bejelentette, hogy reggel 7 és 8 óra között további 16 drónt lőttek le a Kaluga, Brjanszk, Tambov és Moszkva megyék felett.