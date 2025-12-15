Rakéták csapódtak be egy orosz határvárosba

Ukrán rakétatámadás érte Belgorod energiainfrastruktúráját. A kormányzó súlyos károkról számolt be, de áldozatokról nem. Áramkimaradások nehezítik a város életét.

December 14-én este egy ukrán rakétatámadás érte az orosz Belgorod városát, és Vlagyimir Gladkov kormányzó szerint szerint „súlyos károkat” okozott a helyi infrastruktúrában. Gladkov a Kyiv Independent szerint azt is elmondta: „A mentő- és segélyszolgálatok a következmények elhárításán dolgoznak.” A közösségi médiában megosztott egy homályos fotót a támadás helyszínéről, de nem nevezett meg konkrét célpontokat.

Objektum doboz

A város központi energiaellátó létesítményét érte a támadás

Helyi Telegram-csatornák robbanásokról számoltak be a „Luch” erőműnél, a város központi energiaellátó létesítményénél. A gázüzemű erőmű a város mintegy 10 százalékát látja el fűtéssel, és már korábban is célpontja volt ukrán támadásoknak, amelyek kiterjedt áramkimaradásokat okoztak.

Gladkov szerint a támadás lakóházakat és apartmanépületeket is megrongált. Áldozatokról nem érkezett jelentés, de a lakosok áramkimaradásokról panaszkodtak a régióban.

Belgorod kölcsönös támadások színhelye

Belgorod az Ukrajna határához közel fekszik, és rendszeresen célpontja ukrán támadásoknak, különösen az energiainfrastruktúrára. Ezek gyakran válaszul történnek Oroszország ukrán energiaellátást érintő támadásaira.

Ukrajna többek között High Mobility Artillery Rocket Systems (HIMARS) és többcsövű rakétavetők (MLRS) segítségével célozza meg a orosz infrastruktúrát.

A Belgorod régió, amely az ukrán Szumi, Harkiv és Luhanszk megyékkel határos, Oroszország számára kiindulópontként szolgál az Ukrajna elleni katonai műveletekhez.