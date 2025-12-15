José Antonio Kast az új chilei elnök

Kast körülbelül 58 százalékos támogatottsággal győzött a kormányzó baloldali koalíció és a Kommunista Párt 42 százalékot szerzett jelöltje, Jeannette Jara előtt - közölte a Servel chilei választási szolgálat a szavazatok közel száz százalékos feldolgozottsága alapján.

Az 59 éves Kast, aki harmadszor indult az elnöki posztért, győzelmi beszédében Santiago de Chilében több ezer támogató előtt hangsúlyozta: "Chile változást akar", és ígéretet tett a "valódi változásra", kiemelve a közbiztonság helyreállítását és a félelem nélküli életet. Kast március 11-én lép hivatalba a jelenlegi baloldali elnök, Gabriel Boric utódjaként négyéves mandátummal.

Jara elismerte vereségét, telefonon gratulált Kastnak, és az X platformon közzétett üzenetében úgy fogalmazott: "a demokrácia hangosan és egyértelműen megszólalt". Boric szintén gratulált a győztesnek.

A kampány központi témái a növekvő bűnözés és a szabályozatlan migráció voltak, amelyeket Kast kemény fellépéssel ígért megoldani: határzár létesítése, katonai egységek bevetése magas bűnözésű területeken, illegális bevándorlók tömeges kitoloncolása, új börtönök építése, valamint adócsökkentések és közkiadások mérséklése. Kast ellenzi az egyneműek házasságát és az őslakosok jogainak kiterjesztését.

Chile továbbra is Latin-Amerika egyik legbiztonságosabb országa, ám az elmúlt években megugrott az erőszakos bűncselekmények száma, különösen az északi határvidéken. A migránsok aránya mintegy tíz százalékra nőtt, többségük Venezuelából érkezett. A szervezett bűnözés megjelenése és egyes erőszakos cselekmények erősítették a társadalmi aggodalmakat. Felmérések szerint a felnőtt lakosság 63 százaléka tart a közbiztonság romlásától.

Az amerikai külügyminiszter, Marco Rubio gratulált Kastnak, és reményét fejezte ki a regionális biztonság erősítésében és a kereskedelmi kapcsolatok felélesztésében való együttműködésben. Javier Milei argentin elnök "barátja elsöprő győzelmeként" ünnepelte az eredményt, a "szabadság és a magántulajdon védelmében (...) tett újabb lépésének" nevezve azt.