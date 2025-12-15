Külföld
Egy ukrán motoros megpróbált betörni Romániába, hogy elkerülje a mozgósítást + VIDEÓ
Így szeretett volna elmenekülni az ukrán fegyveres erők elől
A férfi nagy sebességgel megpróbált áthajtani az ellenőrző ponton (képünk illusztráció)
Fotó: Hans Lucas via AFP/Jean-Michel Delage
A hatóság szerint a férfi Romániába akart utazni, hogy elkerülje a mozgósítást. A hatóság adatai szerint a férfi, aki nem rendelkezett törvényes okkal a kilépésre, nagy sebességgel megpróbált áthajtani az ellenőrző ponton, elkerülve az ellenőrzést. A határőrök megakadályozták ezt a kísérletet, és közigazgatási jegyzőkönyvet állítottak fel a szabálysértővel szemben. Letartóztatása után átadták a nemzeti rendőrségnek további eljárás céljából – írja a news.ru.
