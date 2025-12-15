Egy ukrán motoros megpróbált betörni Romániába, hogy elkerülje a mozgósítást + VIDEÓ

A hatóság szerint a férfi Romániába akart utazni, hogy elkerülje a mozgósítást. A hatóság adatai szerint a férfi, aki nem rendelkezett törvényes okkal a kilépésre, nagy sebességgel megpróbált áthajtani az ellenőrző ponton, elkerülve az ellenőrzést. A határőrök megakadályozták ezt a kísérletet, és közigazgatási jegyzőkönyvet állítottak fel a szabálysértővel szemben. Letartóztatása után átadták a nemzeti rendőrségnek további eljárás céljából – írja a news.ru.

