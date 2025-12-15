Bondi Beach hőse

A 43 éves férfi fegyvertelenül rontott egy lövöldözőre – és ezzel valószínűleg sok ember életét mentette meg.

Az ausztrál rendőrség két embert vett őrizetbe a december 14-én Sydney híres Bondi Beach-én történt több lövöldözések után, és arra kérték a lakosságot, hogy keressenek menedéket

Amikor a Bondi Beachen lövöldözés tört ki, több százan futottak az életükért. Egy férfi azonban éppen ellenkezőleg cselekedett: a 43 éves Ahmed al Ahmed. A jelenetet, ahogy a járókelő a támadás során meglepi és lefegyverzi az egyik lövöldözőt, kamerával rögzítették.

A férfi először hátulról ugrott a támadóra. Rövid birkózás után elvette tőle a fegyvert. A feltételezett elkövető, aki előtte még lövöldözött, sántikálva menekült el. Az ausztrál média „hősként” ünnepli a járókelőt.

Több műtét a karjában és kezében elszenvedett lövés után

Ahmed súlyosan megsérült, amikor közbelépett. Golyók érték a karját és a kezét. A sydney-i Kogarah külvárosában található St George Kórházban már megműtötték.

„Az első műtét már megvan. Azt hiszem, két vagy három lesz, attól függően, hogy mit mond az orvos” – nyilatkozta unokatestvére a Reuters szerint.

„Igazi hős”: dicséret a világ minden tájáról

Ahmed tettéről készült képek világszerte terjednek. Chris Minns, Új-Dél-Wales állam miniszterelnöke „igazi hősnek” nevezi. A videó „a leghihetetlenebb jelenet, amit valaha láttam” – mondta Minns a Reuters hírügynökségnek.

Ausztrálián kívülről is érkezik elismerés. „Nagyon, nagyon bátor ember” – mondta Donald Trump amerikai elnök a dpa szerint egy karácsonyi beszédében. A férfi sok ember életét megmentette. Trump – az ausztrál hatóságokhoz hasonlóan – antiszemitának minősítette a támadást.