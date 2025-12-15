Bill és Hillary Clintont börtönbüntetés fenyegeti az Epstein-ügy miatt

Bill Clinton volt amerikai elnököt és Hillary Clinton volt külügyminisztert felelősségre vonhatják a kongresszus megsértése miatt, ha megtagadják a vallomástételt a botrányos hírű pénzember, Jeffrey Epstein ügyében.

A képviselőház bizottságának elnöke, James Comer azt tervezi, hogy a héten vagy a jövő év elején ismét idézést küld nekik.

Ha a Clinton házaspár nem jelenik meg a meghallgatáson. A maximális büntetés egy év börtön és 100 ezer dollár pénzbírság, azonban, ahogy a The New York Times megjegyzi, messze nem minden tanú, aki figyelmen kívül hagyja a meghallgatásra való idézést, kerül végül felelősségre vonásra.

Korábban az amerikai képviselőház felügyeleti bizottságának tagjai bejelentették, hogy 95 ezer új fénykép került elő Jeffrey Epstein ügyében. A parlamenti képviselők véleménye szerint ezek az anyagok tisztázhatják az üzletember kapcsolati körét.