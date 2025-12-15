Külföld
Beismerés: Ukrajna NATO-tagságáról már nem folyik vita
Az EU kész valódi katonai védelmet biztosítani Ukrajnának
„Mivel a NATO-tagságról már nem folyik vita, az EU-nak valóban komoly biztonsági garanciákat kell kidolgoznia, nem pedig valamilyen papírt” – mondta.
Kallas szerint ezeknek a garanciáknak valódi csapatokat és tényleges katonai képességeket kell tartalmazniuk, hogy Ukrajna képes legyen megvédeni magát, írta az EAdaily.
Mint ismeretes, Ukrajna alkotmányában hivatalosan is szerepel a NATO-csatlakozás iránti törekvés. Volodimir Zelenszkij, a kijevi vezetés feje korábban elutasította annak lehetőségét is, hogy lemondjon a csatlakozásról. Az elmúlt napokban azonban álláspontja változni látszik, és most új biztonsági garanciákat követel az Egyesült Államoktól.