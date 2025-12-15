Ukrajna NATO-tagságáról már nem folyik vita – jelentette ki ma, december 15-én az Európai Unió diplomáciai szolgálatának vezetője, Kaja Kallas.

„Mivel a NATO-tagságról már nem folyik vita, az EU-nak valóban komoly biztonsági garanciákat kell kidolgoznia, nem pedig valamilyen papírt” – mondta.

Kallas szerint ezeknek a garanciáknak valódi csapatokat és tényleges katonai képességeket kell tartalmazniuk, hogy Ukrajna képes legyen megvédeni magát, írta az EAdaily.

Mint ismeretes, Ukrajna alkotmányában hivatalosan is szerepel a NATO-csatlakozás iránti törekvés. Volodimir Zelenszkij, a kijevi vezetés feje korábban elutasította annak lehetőségét is, hogy lemondjon a csatlakozásról. Az elmúlt napokban azonban álláspontja változni látszik, és most új biztonsági garanciákat követel az Egyesült Államoktól.