Babis: Csehország nem vállal garanciát Ukrajna finanszírozásához

Andrej Babiš, Csehország új miniszterelnöke videóüzenetben hangsúlyozta, hogy országa nem tud más államokat finanszírozni, így Brüsszelnek alternatív megoldást kell keresnie.

Az Európai Unió vezetői a jövő héten vitatják meg azt a komplex finanszírozási tervet, amely a befagyasztott orosz vagyon hozamaiból nyújtana kölcsönt Ukrajnának. A konstrukció egyik sarkalatos pontja, hogy a tagállamoknak garanciát kellene vállalniuk a hitelezés kockázataira – írja a hirado.hu.

„Mi semmilyen garanciát nem vállalunk, és pénzt sem teszünk bele” – szögezte le Babiš a közösségi médiában közzétett nyilatkozatában. A miniszterelnök érvelése szerint Csehországnak nincs pénze más országok támogatására, ezért elvárják, hogy az Európai Unió más módon oldja meg a finanszírozási kérdést.

Feszültség a befagyasztott vagyon körül

A vita középpontjában a mintegy 210 milliárd eurónyi, az EU területén zárolt orosz jegybanki eszköz áll. A tagállamok nemrég határozatlan időre megtiltották ezen pénzek visszautalását, hogy biztosítsák a fedezetet, ám a kockázatmegosztás éles vitákat szül.

Bart De Wever belga kormányfő pénteken Londonban jelezte: országa csak akkor járul hozzá a segítségnyújtáshoz, ha a kockázatokban más tagállamok is osztoznak. Babiš mostani elzárkózása éppen ezt a közös teherviselést kérdőjelezi meg, újabb akadályt gördítve a megállapodás elé.