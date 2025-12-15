Az USA nem enged a béketervből

Kötélhúzássá alakultak a béketárgyalások Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és az amerikai tisztségviselők között Berlinben, annak ellenére, hogy Oroszország nincs is jelen az egyeztetéseken.

Első sor balról jobbra: Günter Sautter kül- és biztonságpolitikai tanácsadó, Friedrich Merz német kancellár, Volodimir Zelenszkij ukrán elnökö és Rusztem Umerov, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára az amerikai küldöttséggel szemben, köztük Donald Trump elnök vejével, Jared Kushnerrel (hátsó sor középen) és Steve Witkoff amerikai különmegbízottal (hátsó sor, 2. jobbra) a berlini kancellária konferenciatermében tartott találkozójuk kezdetén

A The Wall Street Journal információira hivatkozó beszámolók szerint Washington még az év vége előtt tető alá hozná a megállapodást, ám a felek álláspontja – különösen a területi kérdésekben – továbbra is távol áll egymástól.

Vita a Donbász és a garanciák körül

A tárgyalások egyik legkritikusabb pontja a kelet-ukrajnai területek sorsa. A lap értesülései szerint Washington azt kéri Kijevtől, hogy vonja ki csapatait a Donbász keleti részéről, és engedje át az ellenőrzést Oroszországnak. Ukrajna határozottan elutasítja ezeket a követeléseket – írja a RBC-Ukraine.

Az ukrán és európai tisztviselők emellett konkrét biztosítékokat várnak arra vonatkozóan, mit tesz az Egyesült Államok, ha Moszkva megsérti a békemegállapodást és ismét támadást indít. A nyugati szövetségesek szerint ezek tisztázása nélkül nem születhet felelős döntés.

Ötórás egyeztetés eredmények nélkül

A vasárnap késő estig tartó, több mint ötórás megbeszélésen Zelenszkij mellett részt vett Steve Witkoff amerikai elnöki különmegbízott és Jared Kushner, Donald Trump veje is. Witkoff a találkozó után úgy nyilatkozott, hogy „jelentős előrelépést” értek el, és hétfő reggel folytatják a munkát.

Egy, a tárgyalásokra rálátó forrás ugyanakkor „nehéznek” nevezte az egyeztetéseket, megjegyezve: az amerikai fél láthatóan nem hajlandó kompromisszumra a saját béketerv-tervezetét illetően.

A felek jelenleg egy 20 pontra szűkített terven dolgoznak (korábban 28 pontról volt szó). A Fehér Ház célja, hogy 2025 végéig lezárják a konfliktust, de a hétfőn folytatódó berlini tárgyalásokba – amelyekhez európai vezetők is csatlakoznak – a területi viták miatt kódolva van a feszültség.