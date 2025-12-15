Az EU az árnyékflottához tartozó további 40 hajót szankcionál

Az Európai Unió külügyminiszterei szankciókat készülnek kivetni az úgynevezett árnyékflottához tartozó további mintegy 40 hajóra, amelyek segítségével Oroszország megkerüli az Ukrajna elleni háború miatt bevezetett uniós büntetőintézkedéseket – jelentette ki Kaja Kallas, az EU kül- és biztonságpolitikáért felelős főképviselője hétfőn Brüsszelben.

Az uniós tagállamok külügyminisztereinek tanácskozására érkezve Kallas hangsúlyozta: az újabb szankciós intézkedések nemcsak 40 további hajót érintenek, hanem az ezeket működtető és segítő szereplőket is, azzal a céllal, hogy megfosszák Oroszországot a háború finanszírozásához szükséges forrásoktól. Hozzátette: az EU elérte a kétmillió lőszer leszállítására vonatkozó kezdeményezés célját is, ami elengedhetetlen Ukrajna védekezőképességének fenntartásához.

Kaja Kallas rámutatott: Ukrajna biztonsága nemcsak európai, hanem transzatlanti érdek is. Emlékeztetett arra, hogy a NATO-hoz az elmúlt években csatlakozó országok – köztük Svédország, Finnország és a balti államok – éppen azért keresték a szövetség védelmét, hogy elkerüljék egy esetleges orosz támadás kockázatát. Figyelmeztetett: ha Ukrajna nem kap megfelelő védelmet, más régiók is veszélybe kerülhetnek.

A főképviselő beszélt az Ukrajna finanszírozását szolgáló jóvátételi hitelről is, amely Oroszország befagyasztott vagyonán alapulna.

Kiemelte: ez egy rendkívül fontos hét a finanszírozási kérdések szempontjából. Több lehetőség van az asztalon, amelyeket a csütörtökön kezdődő EU-csúcson fognak megvitatni a tagállamok vezetői. Mint mondta, addig nem zárulhat le a tanácskozás, amíg nem születik döntés Ukrajna finanszírozásáról.

„Ez a jóvátételi hitel, és ezen dolgozunk. Még nem tartunk ott, és egyre nehezebb, de végezzük a munkát” – tette hozzá.

Kiemelte: a konstrukció nem az európai adófizetőket terhelné, és egyértelmű üzenetet küldene arról, hogy az agressziónak következményei vannak. Hozzátette: a döntés minősített többségi szavazással is elfogadható, bár fenntartása, Belgium teljes támogatása nélkül, egyre nehezebb. „Náluk van az eszközök többsége, és fontos, hogy benne legyenek mindenben, amit teszünk” – mondta

. Kaja Kallas hangsúlyozta: az EU célja a tartós tűzszünetet és fenntartható békét eredményező megállapodás elérése, ugyanakkor leszögezte: az agresszor megbékítése nem vezet békéhez. Mint mondta, a történelem azt mutatja, hogy az agresszió jutalmazása újabb agresszióhoz vezet, ezért elengedhetetlen az elszámoltathatóság és az Oroszországra nehezedő nyomás fenntartása.