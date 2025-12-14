Zelenszkij Trump köreihez fordul

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közölte, hogy Berlinben készül fontos találkozókra az amerikai és európai partnerekkel, amelyek célja a háború lezárásáról szóló politikai megállapodás előkészítése és Ukrajna biztonsági garanciáinak rögzítése.

Zelenszkij szerint a következő napokban jelentést vár Rusztem Umerovtól, a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkárától, valamint az ukrán tárgyalódelegációtól az Egyesült Államokkal és Európával folytatott egyeztetésekről. Andrij Hnatov vezérkari főnök és a védelmi szektor képviselői eközben a konkrét biztonsági garanciák részletein dolgoznak.

Az ukrán elnök jelezte: párhuzamosan folynak a tárgyalások Ukrajna háború utáni helyreállításáról és gazdasági fejlődéséről is, amerikai és európai részvétellel.

Zelenszkij megerősítette, hogy Berlinben találkozik Donald Trump amerikai elnök képviselőivel, valamint több európai vezetővel. A cél egy olyan politikai megállapodás, amely lezárhatja a háborút és kizárja egy újabb orosz támadás lehetőségét – írta meg a Kárpát Hír cikke.

„Most jelentős az esély. Ez minden városunk és minden közösségünk számára fontos. Azért dolgozunk, hogy Ukrajna békéje méltányos legyen, és biztosítsa: Oroszország nem tér vissza egy újabb invázióval” – fogalmazott az elnök.

A sajtóértesülések szerint Washington biztonsági garanciákat ajánlana Ukrajnának a NATO ötödik cikkelyéhez hasonló formában, ugyanakkor területi engedményeket várna el Kijevtől.

Az amerikai béketerv főbb elemei a sajtó szerint