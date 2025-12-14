Zelenszkij mondataitól feje tetejére állt Brüsszel

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közösségi oldalán számolt be arról, hogy jelenleg „jelentős esélyt” lát a háború befejezésére. A Telegramon közzétett videóüzenetében bejelentette: a közeljövőben több szinten indulnak tárgyalások, elsősorban az Egyesült Államokkal és az európai partnerekkel. Az egyeztetéseken Ukrajnát Rusztem Umerov, a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára, Andrij Hnatov vezérkari főnök, valamint más biztonsági szervek képviselik, miközben Zelenszkij személyesen is találkozókat tervez Trump csapatának tagjaival és európai vezetőkkel.

„Most jelentős az esély. Ez fontos mind városunk, mind közösségünk számára. Azért dolgozunk, hogy Ukrajna számára méltó legyen a béke, és hogy garancia legyen, hogy Oroszország ne térjen vissza egy harmadik invázióval” – hangsúlyozta.

Zelenszkij emellett reagált arra is, hogy Oroszország szombaton támadást hajtott végre egy ukrán olajat szállító török kereskedelmi hajó ellen. Kijelentette: „az ilyen hajók elleni támadás, amelyeknek semmi közük a háborúhoz, Oroszország közvetlen kihívása az egész világ felé” – írta meg a Mandiner.