Külföld
Zelenszkij mondataitól feje tetejére állt Brüsszel
Közösségi oldalán üzent az ukrán elnök
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a közösségi médiában osztotta meg gondolatait
Fotó: AFP/Ukrainian Presidential Press Service/Handout
„Most jelentős az esély. Ez fontos mind városunk, mind közösségünk számára. Azért dolgozunk, hogy Ukrajna számára méltó legyen a béke, és hogy garancia legyen, hogy Oroszország ne térjen vissza egy harmadik invázióval” – hangsúlyozta.
Zelenszkij emellett reagált arra is, hogy Oroszország szombaton támadást hajtott végre egy ukrán olajat szállító török kereskedelmi hajó ellen. Kijelentette: „az ilyen hajók elleni támadás, amelyeknek semmi közük a háborúhoz, Oroszország közvetlen kihívása az egész világ felé” – írta meg a Mandiner.