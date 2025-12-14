2026. január 8., csütörtök

Külföld

Zárt ajtók mögött dőlhet el a béke? Zelenszkij az USA-val egyeztet, Európa nélkül

Witkoff és Kushner Berlinben külön tárgyal az ukrán elnökkel, majd csak később az európaiakkal

MH
 2025. december 14. vasárnap. 16:29
Volodimir Zelenszkij találkozik az Egyesült Államok képviselőivel az európaiak részvétele nélkül – írja az X közösségi oldalon Barak Ravid, az Axios újságírója egy forrásra hivatkozva.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök
Fotó: AFP/Pool/Brian Lawless

Ravid – akit a „Pool No. 3” idéz – azt írja, hogy egy amerikai tisztviselő szerint ma Berlinben kerül sor a Fehér Ház különmegbízottja, Steve Witkoff, valamint Jared Kushner, Donald Trump tanácsadója találkozójára Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel. Ezt követően az amerikai küldöttek külön egyeztetnek Németország, Franciaország és az Egyesült Királyság nemzetbiztonsági tanácsadóival.

Mint ismeretes, Volodimir Zelenszkij megérkezett Berlinbe, ahol tervei szerint találkozik az Egyesült Államok képviselőivel, Steve Witkoffal és Jared Kushnerrel – erről az ukrán elnök saját Telegram-csatornáján számolt be.

