Zárt ajtók mögött dőlhet el a béke? Zelenszkij az USA-val egyeztet, Európa nélkül

Volodimir Zelenszkij találkozik az Egyesült Államok képviselőivel az európaiak részvétele nélkül – írja az X közösségi oldalon Barak Ravid, az Axios újságírója egy forrásra hivatkozva.

Ravid – akit a „Pool No. 3” idéz – azt írja, hogy egy amerikai tisztviselő szerint ma Berlinben kerül sor a Fehér Ház különmegbízottja, Steve Witkoff, valamint Jared Kushner, Donald Trump tanácsadója találkozójára Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel. Ezt követően az amerikai küldöttek külön egyeztetnek Németország, Franciaország és az Egyesült Királyság nemzetbiztonsági tanácsadóival.

Mint ismeretes, Volodimir Zelenszkij megérkezett Berlinbe, ahol tervei szerint találkozik az Egyesült Államok képviselőivel, Steve Witkoffal és Jared Kushnerrel – erről az ukrán elnök saját Telegram-csatornáján számolt be.