2026. január 8., csütörtök

Előd

Külföld

Váratlan fordulat: Merz elhagyta az amerikai–ukrán egyeztetést

Az amerikai különmegbízott és Zelenszkij folytatta a megbeszélést a kancellár távozása után

MH
 2025. december 14. vasárnap. 21:01
Frissítve: 2025. december 15. 9:48
A német kancellár, Friedrich Merz, elhagyta az amerikai–ukrán tárgyalásokat, amelyeken részt vett az USA elnökének különmegbízottja, Steve Witkoff, valamint a kijevi vezető, Volodimir Zelenszkij, írta az EAdaily.

Az ukrán elnöki sajtószolgálat által 2025. december 14-én készített és közzétett képen Friedrich Merz német kancellár (j) és Donald Trump amerikai elnök veje, Jared Kushner (2. b) reagál, miközben Steve Witkoff (b) amerikai különmegbízott és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (2. j) üdvözlik egymást a berlini kancellári hivatal egyik konferenciatermében tartott megbeszélés előtt
Fotó: AFP/Handout/Ukrainian Presidential Press Service

Az újság szerint a tárgyalóteremben mint moderátor Merz asszisztense, Günter Sautter maradt.

Mint ismeretes, Berlinben megkezdődött az USA elnökének képviselői, Steve Witkoff és Jared Kushner, valamint a kijevi vezető, Volodimir Zelenszkij találkozója. Ezt az ukrán vezető a saját Telegram-csatornáján jelentette be.

