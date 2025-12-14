Külföld
Váratlan fordulat: Merz elhagyta az amerikai–ukrán egyeztetést
Az amerikai különmegbízott és Zelenszkij folytatta a megbeszélést a kancellár távozása után
Az ukrán elnöki sajtószolgálat által 2025. december 14-én készített és közzétett képen Friedrich Merz német kancellár (j) és Donald Trump amerikai elnök veje, Jared Kushner (2. b) reagál, miközben Steve Witkoff (b) amerikai különmegbízott és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (2. j) üdvözlik egymást a berlini kancellári hivatal egyik konferenciatermében tartott megbeszélés előtt
Fotó: AFP/Handout/Ukrainian Presidential Press Service
Az újság szerint a tárgyalóteremben mint moderátor Merz asszisztense, Günter Sautter maradt.
Mint ismeretes, Berlinben megkezdődött az USA elnökének képviselői, Steve Witkoff és Jared Kushner, valamint a kijevi vezető, Volodimir Zelenszkij találkozója. Ezt az ukrán vezető a saját Telegram-csatornáján jelentette be.