Több kontinens tragédiáiról beszélt Trump a Fehér Házban
Az elnök a karácsonyi ünnepségen az Egyesült Államokban, Ausztráliában és Szíriában történt erőszakos cselekmények áldozatait méltatta
Az elnök Fehér Házban rendezett karácsonyi ünnepségen együttérzését fejezte ki az ausztráliai zsidó közösséggel a Bondi Beach-en elkövetett támadást követően, és részvétet nyilvánított az áldozatok hozzátartozói felé, valamint Albanese ausztrál miniszterelnöknek.
Az esetet nyilvánvalóan antiszemita támadásnak nevezte, és kijelentette, hogy Ausztráliában szörnyű helyzet alakult ki. Méltatta azt a civilt, aki saját életét kockára téve ártalmatlanította az egyik támadót.
Donald Trump „nagyszerű hazafinak” nevezte azt a három amerikait – két katonát és egy civil tolmácsot –, akiket az Iszlám Állam fegyveresei öltek meg egy rajtaütés során Szíriában szombaton.
Az elnök hangsúlyozta, hogy az Iszlám Állam a felelős a történtekért, miközben a szíriai kormány, és az új elnök amerikai oldalon harcol. Donald Trump megemlékezett a szombaton este a Providence-ben működő egyetemen, a Brown University-n elkövetett fegyveres támadás két halálos áldozatáról, és kilenc sebesültjéről.
Hangsúlyozta, hogy a gyanúsított őrizetben van. A világ három pontján bekövetkezett erőszakos cselekményekkel kapcsolatban összefoglalóan úgy fogalmazott, hogy „kegyetlen nap” volt.