Külföld

Súlyos vádak hangzottak el Izrael miniszterelnökétől

„Az ausztrál kormány politikája táplálta az antiszemitizmust”

MH/ MTI
 2025. december 14. vasárnap. 17:41
Az izraeli miniszterelnök közölte: ő már korábban figyelmeztette az ausztrál kormányt, hogy politikája táplálja az antiszemitizmust.

Súlyos vádak hangzottak el Izrael miniszterelnökétől
Benjamin Netanjahu Izrael miniszterelnöke
Fotó: AFP/Charly Triballeau

„Néhány hónappal ezelőtt levelet írtam Ausztrália miniszterelnökének. Azt mondtam neki, hogy a politikájuk olajat önt az antiszemitizmus tüzére, és bátorítja a zsidógyűlöletet, amely elárasztja Ausztrália utcáit” – mondta Benjámin Netanjahu a merénylet után egy dimonai ünnepségen vasárnap.

„Az antiszemitizmus rákbetegség, és terjed, amikor a vezetők hallgatnak. Ezzel szemben a gyengeséget erőre kell cserélniük. Ez Ausztráliában nem történt meg, és ott szörnyű, hidegvérű gyilkosság történt. A meggyilkoltak száma sajnos percről percre nő” – hangoztatta az izraeli kormányfő.

Az izraeli külügyminisztérium közölte, hogy egy izraeli állampolgár is az áldozatok között van.

