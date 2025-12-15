2026. január 8., csütörtök

Előd

EUR 384.82 Ft
USD 329.33 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Peszkov ultimátuma: Moszkva nem hagyja magát még egyszer átverni

A Kreml szerint elfogadhatatlan lenne, ha Kijev aláírná a békét, majd újra szabotálná a megállapodásokat

MH
 2025. december 15. hétfő. 4:31
Megosztás

Moszkva számára elfogadhatatlan lenne, ha Kijev aláírná a békemegállapodásokat, majd ezt követően szabotálná azok végrehajtását – jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök szóvivője a VGTRK újságírójának, Pavel Zarubinnak.

Peszkov ultimátuma: Moszkva nem hagyja magát még egyszer átverni
Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője
Fotó: AFP/Pool/Ramil Sitdikov

„Ez számunkra nem elfogadható” – fogalmazott Peszkov arra a kérdésre válaszolva, hogy Moszkva elfogadná-e, ha a kijevi vezetés nyomás hatására bármilyen megállapodást aláírna, majd később ugyanúgy megsértené azt, ahogyan a minszki egyezmények esetében történt.

Hozzátette: ezért nemcsak biztonsági garanciákra van szükség, hanem olyan mechanizmusokra is, amelyek biztosítják a megállapodások tényleges végrehajtását. Kiemelte, hogy ebben a kérdésben különösen fontos Washington álláspontja, írta az EAdaily.

„Látjuk, hogy ez az álláspont rendkívül határozott, realista és pragmatikus” – mondta a Kreml szóvivője.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink