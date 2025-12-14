2026. január 8., csütörtök

Előd

EUR 384.82 Ft
USD 329.33 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Az EU elítéli a Bondi Beach-i lövöldözést

Kiáll Ausztrália és a zsidó közösségek mellett

MH/ MTI
 2025. december 14. vasárnap. 15:41
Megosztás

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke vasárnap közölte: megdöbbentette a halálos kimenetelű lövöldözés, amely Sydney egyik legismertebb tengerparti strandján, a Bondi Beachen történt. Az Európai Unió külügyi főképviselője a zsidó közösség elleni megdöbbentő erőszakos cselekményként ítélte el a támadást.

Az EU elítéli a Bondi Beach-i lövöldözést
Az ausztrál rendőrség két embert vett őrizetbe a december 14-én Sydney híres Bondi Beach-én történt több lövöldözések után, és arra kérték a lakosságot, hogy keressenek menedéket
Fotó: AFP/David Gray

Von der Leyen az X közösségi oldalon közzétett bejegyzésében hangsúlyozta: Európa Ausztrália és a világ minden zsidó közössége mellett áll, és egységesen lép fel az erőszak, az antiszemitizmus és a gyűlölet ellen.

Kaja Kallas, az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője közleményében kiemelte: a zsidó közösség elleni erőszakos cselekményt egyértelműen és határozottan el kell ítélni.

Ismeretlen fegyveresek vasárnap több embert lelőttek, többeket pedig megsebesítettek Sydney híres tengerparti strandján, a Bondi Beachen. A tájékoztatás szerint az elkövetők közül egyet a rendőrök lelőttek, egy másikat elfogtak, utóbbi válságos állapotban van.

Chris Minns, Új-Dél-Wales ausztrál állam miniszterelnöke szerint a zsidó közösséget vette célba hanuka első napján a Sydney világhírű strandján elkövetett támadás.

Az állam rendőrfőnöke, Mal Lanyson szerint „terrorcselekmény” történt, amelynek legkevesebb 12 halottja van. A lövöldözést legalább ketten hajtották végre, de vizsgálják egy harmadik merénylő esetleg részvételét is – közölte.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink