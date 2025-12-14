Külföld
Az EU elítéli a Bondi Beach-i lövöldözést
Kiáll Ausztrália és a zsidó közösségek mellett
Von der Leyen az X közösségi oldalon közzétett bejegyzésében hangsúlyozta: Európa Ausztrália és a világ minden zsidó közössége mellett áll, és egységesen lép fel az erőszak, az antiszemitizmus és a gyűlölet ellen.
Kaja Kallas, az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője közleményében kiemelte: a zsidó közösség elleni erőszakos cselekményt egyértelműen és határozottan el kell ítélni.
Ismeretlen fegyveresek vasárnap több embert lelőttek, többeket pedig megsebesítettek Sydney híres tengerparti strandján, a Bondi Beachen. A tájékoztatás szerint az elkövetők közül egyet a rendőrök lelőttek, egy másikat elfogtak, utóbbi válságos állapotban van.
Chris Minns, Új-Dél-Wales ausztrál állam miniszterelnöke szerint a zsidó közösséget vette célba hanuka első napján a Sydney világhírű strandján elkövetett támadás.
Az állam rendőrfőnöke, Mal Lanyson szerint „terrorcselekmény” történt, amelynek legkevesebb 12 halottja van. A lövöldözést legalább ketten hajtották végre, de vizsgálják egy harmadik merénylő esetleg részvételét is – közölte.