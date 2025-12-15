Külföld
„A Végítélet rádiója” titkos üzenetekkel riogatja a Nyugatot
Az UVB-76 rejtélyes állomás legutóbbi kódolt közlései újra felkeltették a félelmet egy lehetséges globális háborúval kapcsolatban
A cikk szerint az állomás leggyakrabban nemzetközi feszültség idején kerül adásba, ami félelmeket kelt a lehetséges „globális háborúval” kapcsolatban.
A „UVB-76 logok” nevű Telegram-csatorna, amely az állomás aktivitását figyeli, arról számolt be, hogy a legutóbbi „titkosított üzenetek” december 11-én érkeztek. Ezek mindössze négy kód volt: „ERSHOVUZ”, „BERMUDSKIY”, „ZHUYIROZAGS” és „AULNY”.
Mint ismeretes, az UVB-76, a Nyugaton „Végítélet rádiója” vagy „Zümmögő” néven ismert állomás, az orosz elnök, Vlagyimir Putyin és az amerikai elnök különmegbízottja, Steve Whitcoff találkozója előtt több titkosított üzenetet sugárzott, írta az EAdaily.