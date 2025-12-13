A Pulitzer-díjas újságíró szerint Washingtonban polgárháború zajlik, és a bevándorlás fontosabb fenyegetéssé vált, mint Kína vagy Oroszország.

Thomas Friedman szerint az új amerikai nemzetbiztonsági stratégia olyan, mintha „repülő elefántokat” látnánk: valami alapvetően megváltozott, és ha nem értjük, akkor is meg kell vizsgáljuk.

A Trump-adminisztráció 33 oldalas irata ugyanis szinte teljesen figyelmen kívül hagyja Amerikának azokat a nagyhatalmi riválisait – Oroszországot és Kínát, amelyekkel a feszültség a hidegháború óta nem volt ilyen éles.

Ehelyett példátlan élességgel ostorozza az európai szövetségeseket, főként migrációs politikájuk, demográfiai hanyatlásuk és identitásválságuk miatt. A dokumentum nyíltan kimondja: ha Európa nem választ „hazafias”, bevándorlásellenes erőket, húsz éven belül „civilizációs eltörlés” fenyegeti, vette észre a Mandiner.

Friedman szerint mindez nem a külpolitikáról szól, hanem arról, hogy Trump és mozgalma valójában Amerika harmadik polgárháborúját vívja – egy civilizációs háborút a „haza” fogalmáért.

Az emberek egyszerre szembesülnek demográfiai változásokkal, kulturális átalakulással, gazdasági bizonytalansággal, technológiai sokkal és identitásválsággal.

Egyre többen érzik azt, hogy „nincs már otthon”, hogy kiszakadtak a megszokott normákból, kapaszkodnivaló nélkül sodródnak a társadalmi viharokban. Ezzel magyarázható, hogy sokan jóformán bármilyen erős vezetőbe belekapaszkodnak – akkor is, ha az ígéretei irreálisak.

A civilizációs háború Friedman értelmezésében nem arról szól, hogy Amerika miként védi meg a demokráciát vagy a nemzetközi rendet. A tét az, hogy ki élhet „otthon” Amerikában és Európában, és kinek a kultúrája határozza meg ezeket a tereket.

A fehér, keresztény amerikaiak a demográfiai kisebbségbe kerüléstől tartanak; a fekete amerikaiak továbbra is kirekesztéssel küzdenek; a fiatalok nem engedhetnek meg maguknak egy otthont; a mesterséges intelligencia munkák millióit alakítja át. Mindezek közepette milliók „pszichológiailag hajléktalanok”.

Trump keritésről szóló politikája ezért többrétegű metafora: nemcsak a bevándorlás fizikai megállítását jelenti, hanem védőfalat a társadalmi, kulturális és technológiai változások ellen. Innen érthető az is, miért közeledik a MAGA-mozgalom Putyin Oroszországához: mert sok hívük szerint a Kreml jobban védi a fehér keresztény nacionalizmust és a „hagyományos értékeket”, mint a liberális Európa.

Amikor a „nyugati civilizáció” válik a nemzetbiztonság középpontjává, a fő fenyegetés nem Moszkva vagy Peking – hanem az ellenőrizetlen bevándorlás.