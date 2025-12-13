Újabb ukrán visszaélésre derült fény

Kiterjedt visszaélési hálózatra derített fényt az NGL.media oknyomozó portál legfrissebb elemzése, amely szerint tömegesen értékesítenek haszonszerzés céljából olyan járműveket, amelyeket papíron az ukrán hadseregnek szánt humanitárius segélyként, vámmentesen vitték be az országba.

Az ukrán hadsereg megsegítésére érkeztek a a használt, de jó állapotban lévő autók, mégis a kereskedésekben kötöttek ki (képünk illusztráció)

Az újságírók a 2023 decembere és 2025 májusa között behozott, közel 100 ezer humanitárius jármű adatait vetették össze a legnagyobb ukrán használtautó-portál, az AUTO.RIA adatbázisával. Az eredmény megdöbbentő: legalább 4545 járművet találtak, amelyet kereskedelmi forgalomban hirdettek meg, noha elvileg a fronton szolgáló katonák megsegítésére érkeztek.

A módszer lényege, hogy bizonyos jótékonysági alapítványok – gyakran hamis katonai igazolásokkal – vámmentesen hozzák be az autókat, majd ahelyett, hogy átadnák azokat a fegyveres erőknek, piaci áron értékesítik őket. A leleplezett esetek csupán a jéghegy csúcsát jelenthetik, mivel a kutatás csak egyetlen hirdetési oldal nyilvános adataira támaszkodott.

Pick-upok és luxusautók vegyesen

A visszaélésekben érintett járművek jelentős része olyan típus, amelyre égető szükség lenne a frontvonalon: Toyota Hilux, Mitsubishi L200, Ford Transit és Volkswagen Crafter. Ugyanakkor a „humanitárius” szállítmányok között számos luxuskategóriás személyautó is felbukkant, amelyeket vélhetően magáncélra vagy továbbértékesítésre hoztak be.

A jelentés konkrét példákat is említ, köztük Irpin polgármesterét, akit prémium kategóriás autók humanitárius álcázás mögé rejtett csempészetével hoztak összefüggésbe. Az újságírók szerint a csalások többsége mögött álcivil szervezetek állnak, de esetenként helyi tisztségviselők és katonai adminisztrációk érintettsége is felmerült, vette észre a Kárpát Hír.