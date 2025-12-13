Külföld
Újabb ukrán visszaélésre derült fény
Pick-upok és luxusautók vegyesen
Az újságírók a 2023 decembere és 2025 májusa között behozott, közel 100 ezer humanitárius jármű adatait vetették össze a legnagyobb ukrán használtautó-portál, az AUTO.RIA adatbázisával. Az eredmény megdöbbentő: legalább 4545 járművet találtak, amelyet kereskedelmi forgalomban hirdettek meg, noha elvileg a fronton szolgáló katonák megsegítésére érkeztek.
A módszer lényege, hogy bizonyos jótékonysági alapítványok – gyakran hamis katonai igazolásokkal – vámmentesen hozzák be az autókat, majd ahelyett, hogy átadnák azokat a fegyveres erőknek, piaci áron értékesítik őket. A leleplezett esetek csupán a jéghegy csúcsát jelenthetik, mivel a kutatás csak egyetlen hirdetési oldal nyilvános adataira támaszkodott.
A visszaélésekben érintett járművek jelentős része olyan típus, amelyre égető szükség lenne a frontvonalon: Toyota Hilux, Mitsubishi L200, Ford Transit és Volkswagen Crafter. Ugyanakkor a „humanitárius” szállítmányok között számos luxuskategóriás személyautó is felbukkant, amelyeket vélhetően magáncélra vagy továbbértékesítésre hoztak be.
A jelentés konkrét példákat is említ, köztük Irpin polgármesterét, akit prémium kategóriás autók humanitárius álcázás mögé rejtett csempészetével hoztak összefüggésbe. Az újságírók szerint a csalások többsége mögött álcivil szervezetek állnak, de esetenként helyi tisztségviselők és katonai adminisztrációk érintettsége is felmerült, vette észre a Kárpát Hír.